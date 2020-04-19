Ученые выяснили, когда больные COVID-19 наиболее заразны

Почти половина случаев передачи коронавируса происходит до того, как его носители начали испытывать первые симптомы болезни, передает FaceNews.ua. Об этом говорится в исследовании эпидемиологов из Гуанчжоуского и Гонконгского университетов, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Ученые основывают свои выводы на результатах анализов 94 пациентов, у которых COVID-19 выявили на ранней стадии.

Авторы исследования выяснили, что максимальное число вирусных частиц в организме человека образуется в первые дни заражения, а его опасность в качестве переносчика достигает пика за 0,7 дня до появления симптомов.

Эпидемиологи подсчитали, что 44% случаев передачи вируса произошло до того, как у носителя проявились первые симптомы.

Ученые отмечают, что результаты исследования могут быть использованы для совершенствования мер по предотвращению распространения COVID-19.

: facenews.ua