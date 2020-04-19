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В австралийских водах обнаружен 47-метровый монстр

19.04.2020

Исследователи из австралийского института океанографии Скриппса нашли в прибрежных океанических водах Австралии огромное существо.

Об этом сообщает Schmidt Ocean Institute.

По информации, животное называется сифонофорой. Диаметр ее внешнего кольца составляет 15 метров.

«Вместо того, чтобы расти как единое тело, как практически любое другое животное, крошечные отдельные сифонофоры тысячи раз клонируют себя в полдюжины различных типов тел, соединенных вместе», — отмечается в сообщении.

Известно, что это животное стало самым большим представителем своего рода из исследованных наукой животных.

: changeua.com

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