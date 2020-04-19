Автомобілістам готують «дорогу» пастку

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) запрацюють з 1 травня. Карантин не стане на заваді втіленню цієї системи.

Принаймні так вважає глава Департаменту комунікацій в МВС України Артем Шевченко.

«МВС України нагадує, що карантин – карантином, вірус – вірусом, а автофотовідеофіксацію порушень ПДР і розсилку повідомлень про це поки що ніхто не відміняв. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв’язку із карантином», – заявив речник МВС.

Поки що чиновник рекомендує «скидати швидкість, а ще краще залишатися вдома».

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