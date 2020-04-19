6 простых правил для предотвращения панкреатита и рака поджелудочной железы

Печень считается незаменимым органом детоксикации. Гораздо меньше людей знают как важна поджелудочная железа. Часто мы недооцениваем заболевания поджелудочной железы, которые могут оказаться смертельными. Эти 6 простых правил помогут защитить жизненно важный орган.

Поджелудочная железа работает круглосуточно и выполняет ценные функции. Она формирует:

1. До трех литров пищеварительного секрета с многочисленными ферментами, расщепляющие пищу.

2. Бикарбонат, для нейтрализации соляной кислоты, которая добавляется к пище в желудке, когда она проходит через органы пищеварения.

3. Гормоны инсулин и глюкагон для метаболизма сахара.

Чтобы предотвратить диабет, важно есть пищу с высоким содержанием клетчатки, уменьшить сахара и жиры.

Избегайте набора лишнего веса.

Физическая активность. Включите упражнения в повседневную жизнь, занимайтесь минимум два раза в неделю.

Поджелудочная железа особенно выигрывает от воздержания от алкоголя. Старайтесь хотя бы ограничить его потребление, избегать чрезмерного употребления алкоголя за 1 раз — это похоже на нокаутирующий удар по поджелудочной железе.

Бросьте курить (и не начинайте).

Если есть камни в желчном пузыре, проверьте состояние с помощью ультразвука (УЗИ). Если желчный камень проскальзывает, желчный проток может выпасть.

«Поскольку желчный проток и проток поджелудочной железы открываются в двенадцатиперстной кишке, это также может привести к плохому функционированию поджелудочной железы, что, в свою очередь, приводит к панкреатиту», — объясняет Хана Алгюль, директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене (Германия).

: newsyou.info