Коронакризис: гаманець або життя?

Виплати по 12 тисяч на зарплати співробітників швидше розлютять власників підприємств, ніж реально їм допоможуть, вважають експерти.

Президент РФ у черговому зверненні напередодні оголосив про нові заходи підтримки бізнесу в умовах вимушеного простою через загрозу поширення коронавіруса. Зокрема, були обіцяні виплати компаніям з сфер, які офіційно вважаються постраждалими, на виплату мінімальних зарплат співробітникам — по 12 тис. 130 рублів на людину. Крім того, Путін висловив надію, що кредитування підприємств стане більш доступним, якщо не менше 75% обсягу кредитів на зарплати буде забезпечено гарантіями Зовнішекономбанку. Наскільки ефективними будуть ці заходи в умовах, що склалися?

Ілля Гращенков, директор Центру розвитку регіональної політики:

«12 тис. мінус податки — це 8 тис. рублів. Тобто менше прожиткового мінімуму і менше мінімальної зарплати. А виплачувати цю суму пропонується людям, які до цього часу заробляли більше.

У великих містах зарплати були — від 30 до 70 тис. рублів в середньому. Тепер же: 8 тис. рублів на одну людину або ж 16 тис. рублів на сім’ю з двох працюючих. Ну, це, звичайно, дозволить не померти з голоду. Але абсолютно точно не дозволить компенсувати того збитку, який нанесений діями влади при створенні ситуації „самоізоляції“ і невведення режиму НС, який допоміг би деяким підприємствам, списавши все на форс-мажор, вижити і не закритися. Тому, думаю, що малий і середній бізнес така невелика сума, швидше, розсердить і приведе, напевно, до дуже сильного зростання протестних настроїв у суспільстві.

Що стосується кредиту для виплати зарплат, він ефективний, мені здається, тільки для великих компаній, які зачинятися не збираються. Їм кредити потрібні, але важко сказати, наскільки гарантії Зеба допоможуть отримати їх. Напевно, повинні допомогти, якщо уряд так вважає. Але іншого бізнесу, який, швидше, збанкрутує, ніж буде набирати кредити для виплати зарплат співробітникам, не потрібно будь кредитування. Чим віддавати, якщо все стоїть і незрозуміло, коли запрацює?

Тому, думаю, що буде розкол бізнесу на дві групи. Великий підтримають, і він як-то випливе, а от малий і середній, мабуть, збанкрутує».

Олександр Хуруджи, голова Асоціації захисту бізнесу:

«Щоб оцінити нові заходи підтримки, давайте озирнемося назад. З того, що було анонсовано раніше, практично нічого не працює. Апарат уповноваженого з захисту прав підприємців та бізнесмени з регіонів провели „контрольну закупівлю“ щодо отримання кредитів для виплати зарплати. Брали участь 158 регіональних компаній, що отримали підтримку лише шість з них. Проблема в тому, що занадто багато критеріїв, і, крім цього, велика кількість сфер бізнесу не визнаються потерпілими де-юре, хоча за фактом їх діяльність припинена або серйозно обмежена.

Сподіваюся, що знову запропонованими заходами зможе скористатися більша кількість підприємців. Обіцяні 12 тисяч МРОТ — це, на мій погляд, перша міра, яка може принести реальну користь, але і тут є ложка дьогтю. Питання: хто доживе до цього світлого часу? Ті, хто звернеться 1 травня, гроші отримають ближче до червня. А зараз квітень, і вже місяць простою. І потрібно платити зарплату за квітень. Тому я вважаю, що заходи необхідно ще розширити, і йти по шляху прямий безоплатної допомоги підприємцям, які зберегли робочі місця. І розширити перелік тих, хто може на цю допомогу розраховувати.

Про кредити і гарантії Зеба, тут, як каже відомий журналіст: будемо спостерігати. У нас після доручень президента тепер уряд робить заяви в стилі „поганий і хороший поліцейський“. Умовний поганий — міністр економічного розвитку Максим Решетніков заявляє, що банкам невигідно давати кредити малому і середньому бізнесу, тому що на банки лягає адміністрування. А прем’єр Михайло Мішустін парирує: це доручення президента, розберіться і працюйте. Сподіваюся, що цей аргумент — „доручення президента“ спрацює і бізнес отримає реальну допомогу».

Олексій Синельников, політолог:

«Не хоче Володимир Путін піти на просту річ і роздати людям грошей. А адже доведеться це зробити — хочеш чи не хочеш.

У нас 60% населення живе за рахунок держави — це бюджетники, ті, хто якось пов’язаний з гослужбами і т. д. Ще 10% — це так звані підприємці. Решта — приблизно 30 млн осіб — це прекариат, ті, хто був зайнятий у приватному секторі, його наймані працівники. Всі ці будівельні, сезонні робітники, „таджики“, „росіяни таджики“… Ось вони постраждають найбільше. Найчастіше вони або взагалі не оформлені на роботі, або оформлені, але офіційно отримують мінімалку, або на них відкриті ІП і т. п. В свій час роботодавці фокусничали, хто як хотів. І ось зараз цих людей правдами і неправдами роботодавці виженуть, видавлять з роботи.

Якщо все інше населення має якісь накопичення, джерела доходів, пов’язані з державою, то ці 30 мільйонів накопичень не мають. Ринок, де вони могли підробити, звужується. Їм буде на що жити. А їм треба дітей годувати. І якщо ця страта піде в рознос, нічого хорошого чекати не доводиться. Цим людям треба дати грошей на два-чотири місяці, поки триватимуть карантини. Для стабільності це необхідно.

Людині на виживання потрібно не менше 15 тис. рублів на місяць. Якщо ще п’ятірку у них не вивернуть з кишень на „комуналку“, то кілька місяців можна прожити на такі гроші — поки взуття не зносилася і т. д.

Щоб заспокоїти цю страту на два-чотири місяці, знадобиться 450 млрд рублів на місяць, тобто приблизно 2 трлн рублів за все. А в уряду, нагадаю, є 13 трлн рублів запасу.

Уряд пропонує компенсувати доходи, що випадають підприємцям. Але навіщо? Треба вирішувати проблеми, які виникають. А реальна проблема — з цими 30 мільйонами людей, які вчора ходили на роботу, а завтра незрозуміло чим будуть займатися, і невідомо, що їм взагалі в голову прийде. Решта 70% населення — це свідомі люди, тому, якщо ви хочете дотримання карантину, то треба виділити групу прекариата і відкупитися від нього на чотири місяці. Інакше потім буде дорожче його лікувати, судити, садити, охороняти…»

Андрій Коновал, оргсекретар профспілки працівників охорони здоров’я «Дія»:

«Є ризик, що, незважаючи на обіцянки президента, які працюють в поліклініках і стаціонарах медики отримають навіть меншу зарплату, ніж у звичайні дні: деякі напрямки надання медичної допомоги згорнуті, і медзаклад просто не отримає гроші, і не буде коштів на виплату звичайних стимулюючих виплат, які складають левову частку зарплати у співробітників.

Велика частина медпрацівників, які стикаються з зараженими коронавірусом, теж не отримає „президентських“ доплат. Ці медики не входять до складу підрозділів, які визначені для боротьби з епідемією.

За наказом Моз від 19 березня встановлено, що на „швидкої допомоги“ має бути перелік бригад, які виїжджають на встановлений випадок коронавіруса або підозри на коронавірус. Це передбачає, що діагноз або вже підтверджено тестуванням, або є симптоми ГРВІ або пневмонії в поєднанні з певним анамнезом, у який входить повернення з-за кордону або контакт з особою, прилетів з країн, які вважаються джерелом інфекції, або контактування з особою, у якої вже підтверджений діагноз. Але як пацієнт може точно знати, він контактував з такими особами чи ні? З кінця березня вже очевидно, що коронавірус поширюється через другі-треті руки“.

Вже надходять коментарі роботодавців: будемо доплачувати, якщо буде з’ясовано, що ваша бригада була направлена до такого пацієнта, та пропорційно відпрацьованому часу буде нарахована частка від належної суми виплати відповідно вашої посади… Зрозуміло, що це може бути 1 тисяча або 500 рублів за виклик, і, в цілому, люди за місяць отримають якісь копійчані доплати. Хоч вони і ризикують, але при цьому ж офіційно не належать до підрозділів, які визначили як працюють з коронавірусом.

Педіатри, терапевти ходять на виклики, ведуть прийом у звичайних марлевих пов’язках. Вони теж потенційно можуть стати жертвами і переносниками вірусу, але їм теж не покладені додаткові виплати».