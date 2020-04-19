Оля Полякова и Даша Астафьева показали, чья фигура красивее (видео)

Украинская певица Оля Полякова, которая во время карантина проводит игру «Правда или действие» со звездами, устроила настоящий батл с Дашей Астафьевой

Запись прямого эфира появилась на странице Ольги Поляковой в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушки сыграли в игру «Правда или действие», в процессе которой отвечали на разные провокационные вопросы, а также выполняли задания друг друга (Чтобы посмотреть видео – доскролльте до конца).

Так, девушки нарисовали монобровь, зарисовали черным фломастером зубы, целовали в «пятую точку» своих питомцев, а в самом конце эфира сняли лифчики и засветили свою грудь в белых прозрачных майках. На видео хорошо проглядываются пышные формы обеих красоток.

Отметим, что за день эфир пересмотрели более 200 тысяч раз. В комментариях поклонники Астафьевой и Поляковой оставили множество восторженных комплиментов девушкам.

«Приколистки девочки», «Ещё лучше, чем с Киркоровым!! Ржач! Спасибо вам за хорошее настроение», «Персики», «Ну девки вы блин даёте», «Сумасшедшие дурочки, самый крутой эфир», “Крутой эфир! Смотрите без детей”, – пишут пользователи сети.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 14 Апр 2020 в 6:45 PDT