Слідом за нафтою і російська пшениця скоро нікому не буде потрібна

Генеральний директор Продовольчої і сільськогосподарської організації (Food and Agriculture Organization of the United Nations, або FAO) китаєць Цюй Дунъюй зазначив, що «полиці супермаркетів в даний час заповнені, незважаючи на заборони, введені багатьма країнами для уповільнення поширення вірусу. Однак затяжна пандемія може призвести до деформації ланцюжків поставок продовольства, що негативно позначиться на фермерах, переробних підприємствах, судноплавних службах, роздрібних торговців і інших суб’єктів».

За його словами, міжнародна судноплавна галузь вже повідомляє про уповільнення темпів поставок з-за закриття портів і логістичних перешкод. Інакше кажучи, експортери продовольства, в тому числі Росія, теж під найсильнішим ударом.

Таким чином, в травні і червні, може, з одного боку, виникнути глобальна нестача продовольства. З іншого, — аграрії не зможуть збути свою продукцію закордонним клієнтам.

Наприклад, Китай, на думку експертів, буде захищений від серйозного дефіциту, оскільки Піднебесна має власне виробництво рису і пшениці. Причому, в обсягах, достатніх, щоб прогодувати 1,4 мільярди громадян. У той же час Пекін не приховує залежності від імпорту деяких культур, таких як, наприклад, соєві боби, що може призвести до різкого зростання цін на продовольство. Справа в тому, що КНР залишала нішу для поставок сої з США, з тим, щоб компенсувати профіцит торгового балансу з Америкою.

Зрозуміло, що висновки будуть зроблені не тільки в Китаї. Багато держави переглянуть внутрішню політику в бік продовольчого і товарного протекціонізму, щоб при повторенні пандемії, викликаної вже іншим вірусом, бути максимально захищеним.

Тим більше, сучасний рівень сільськогосподарської генетики, промислового землеробства, включаючи краплинний полив, дозволяють підвищити продовольчу самодостатність навіть у тих країнах, які мають несприятливі кліматичні умови. Наприклад, Єгипет вже успішно вирощує картоплю і навіть експортує в Росію.

Для економік з низьким рівнем технологій інтенсивний розвиток власного виробництва продовольства дає шанс на швидке зростання якості життя. Ситуація сьогодні багато в чому повторює економічні процеси, що відбулися протягом останніх 20 років на нафтовому ринку, вважає Остін Міддлтон, доктор економічних наук Університету Джорджа Мейсона. Наприклад, нафта, очищена від сланців в Північній Дакоті, є більш дорогим товаром, ніж традиційна нафту в РФ або в Саудівській Аравії, але і стає прибутковою вище певної цінової точки за барель. Між тим, ще 15 років тому ні Москва, ні Ер-Ріяд не розглядали її всерйоз. Технології і попит зробили свою справу.

За аналогією — пшениця, вирощена на Кубані або в Україні, краще і дешевше, ніж в Сибіру, або в ряді регіонів Азії і Африки. Тим не менш, якщо світова ціна на зерно буде досить високою в зв’язку із зростаючим попитом, то зерновиробництво навіть у несприятливих порівняно з півднем Росії регіонах принесе прибуток і поставить на ноги АПК. Точно так, як і сланець у Північній Дакоті, в умовах угоди ОПЕК+.

Якби не коронавирусный криза, можливо, процеси розвитку зерновиробництва у багатьох країнах йшли б набагато повільніше — в рамках національних стратегій продовольчої безпеки. Але в період постапокаліпсису COVID-19 почнеться переділ глобального розподілу праці, насамперед у сільському господарстві. Тим більше, науковий заділ для модернізації в різних країнах є. Недооцінка нових технологічних можливостей схожа з «презирством до сланцю» ще деякий час назад.

Взяти, приміром, Африку, яку Кремль став останнім часом опікати не в останню чергу, як ринок збуту російської пшениці. У великих регіонах на південь від Сахари клімат для зерновиробництва, безумовно, буде погіршуватися паралельно зміни клімату. Водночас у цих країнах спостерігається демографічний ріст, рахуватися з яким національні політики просто зобов’язані.

Так, на замовлення уряду Зімбабве, вчені-рослинники Вагенінгенського університету (Нідерланди) прийшли до висновку, що навіть тут можливе зростання врожайності кукурудзи, сорго, проса і земляного горіха за рахунок використання нових більш посухостійких ГМО-сортів і більш ефективного використання особливостей ландшафту. У підсумку в південно-східній частині Зімбабве, близькою по клімату з пустелями, вдалося подвоїти загальну врожайність проса з 1,67 до 3,29 т/га. Для порівняння: при сприятливому кліматі і належному догляді врожайність цієї культури в Росії досягає 1,7 т/га.

Хтось скаже, просо — це дурниця, не чета пшениці. Тим не менш, цей приклад показує, як співпраця із західними науковими центрами змінює звичну картину на продовольчому ринку. В Зімбабве, за інформацією голландського вченого К. Гіллера, фермерські господарства, засновані на рослинництві, збільшили середнє поголів’я великої рогатої худоби з 10-20 голів до 30-80, завдяки новим технологіям і методам господарювання. Як кажуть, нам би так.

У країнах Африки на південь від Сахари ударними темпами зростає виробництво кукурудзи, насамперед у районах, які зазвичай вважалися придатними тільки для вирощування сорго та проса.

Було б неправдою вихваляти сільськогосподарську стратегію багатьох країн Африки і Азії. Але в будь-якому випадку, у них спостерігаються викликають повагу зрушення і прагнення до продовольчої самодостатності.

Не можна скидати з терезів і той важливий фактор, що європейські уряди кровно зацікавлені в самодостатніх АПК африканських та азіатських країн, хоча б для того, щоб звести нанівець економічну міграцію до ЄС. Звідси і солідні інвестиції, та допомогу «в інтелектуальному рослинництві в напівпосушливих районах за рахунок розширення знань про сорти, навколишнього середовища та фактори управління», і навчання тамтешніх фермерів. По суті, сьогодні йде становлення нових конкурентів на глобальному продовольчому ринку при технологічної підтримки провідних наукових сільськогосподарських центрів.

Між тим, в Росії, за словами президента АККОР Володимира Плотникова, половина малих підприємств АПК має рентабельність 2-3%, знаходяться, по суті, на межі виживання, при якому будь-яка проблема може стати згубною. Заходи уряду РФ явно не достатні, які б гучні слова не говорили наші чиновники. Так, гроші стали виділяти, але не тільки в них справа.

Досвід Зімбабве показує, що рентабельність збільшується в першу чергу за рахунок якісного посадкового матеріалу і продуктивної техніки з високим рівнем автоматизації. У нас, на жаль, урожайність зростає за рахунок каторжної праці. Як живе і працює типовий російський фермер, можна прочитати на спеціалізованих форумах:

«У мене графік приблизно такий: в 6 ранку підйом, чай-кава. Потім двох корів подоїти вручну. Потім нагодувати свиней, корів, баранів, курей, собак, кішок, потім прибрати за ними потрібно — теж вручну. Після обіду варити їжу для свиней, потім з’їздити накосити трави, якщо літо. Ввечері все повторити. Тільки ближче до півночі в баню. Так, у ВІЛЬНИЙ час ще потрібно за технікою поухажівать, поля обробити, сіна заготовити і соломи. На пилораму з’їздити, пару-трійку причепів колод напиляти. А між перекурами ліпиш шлакоблоки — за літо кілька тисяч вручну можна зробити. Забув, ще цукровий буряк потрібно прополювати, підгортати картоплю і т. п.».

У Росії надто багато ручної праці в невеликих АПК через відсутність комплексних рішень по фермерським господарствам. Пов’язано це з тим, що вітчизняна промисловість не може виготовляти техніку «під ключ», наприклад, «доїльні каруселі» типу AutoRotor Magnum 40, які випускаються також з варіантом годування. Якщо ж їх купувати за євро, російський фермер ніколи не окупить інвестиції. Така ж картина спостерігається і по іншому сучасному аграрному обладнання.

Між тим, Цюй Дунъюй попереджає, що сьогодні порушується логістика від виробників до фермерам. Стосується це насіннєвого матеріалу, хімічних засобів захисту рослин і запчастин до вже купленої техніки, чого, на жаль, Росія сильно залежить. З урахуванням девальвації рубля це буде означати відкат назад у кам’яний вік — свого ж немає, якщо не вважати трактори і комбайни, і то з імпортної начинкою. При такому положенні справ років через 5-10 навіть сприятливий клімат і величезні поля не зможуть надати підтримку нашому сільському господарству.