Кэмерон Диаз впервые рассказала о материнстве

47-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз 3 января 2020 года впервые стала мамой. Звезда не разглашает подробностей рождения дочери Реддикс Мэдден. На днях она впервые поделилась эмоциями от материнства и отметила, что это лучшая часть ее жизни.

Звездная мама Кэмерон Диаз после родов почти не появляется на публике. Все время она старается уделить семье. Знаменитость стала героиней прямого эфира на инстаграм странице своей подруги Кэтрин Пауэр. Там она рассказала о новом периоде в жизни.

Карантин для многих родителей стал настоящим испытанием, однако это не касается Камерон Диаз. Актриса призналась, что с рождения дочери живет в таком ритме, как сейчас, поэтому особой разницы не чувствует.

Я уже давно живу, как на карантине, потому что моей дочери три с половиной месяца, и моя жизнь в последнее время крутится вокруг нее и не богата на громкие события. Но если раньше ко мне хотя бы приходили в гости друзья, то теперь я вообще ни с кем не вижусь. Это довольно мило – чувствовать себя в своеобразном пузырьке родного дома, с мужем, ребенком и готовкой. Но, конечно, это немного безумие, что никуда нельзя выйти,– рассказала звездная мама.

Диаз призналась, что ей нравится быть матерью и сейчас идет лучшая часть ее жизни. Женщина говорит, что они с мужем Бенджи и дочерью прекрасно проводят время и она в восторге от этого. Любимый помогает ей в воспитании ребенка.

Я или готовлю, или убираю, или занимаюсь ребенком, а чаще всего – делаю все это одновременно. Готовлю еду ночью. Знаю, многие ненавидят это. Мы купаем ребенка, потом Бенджи вкладывает ее спать. Мне так повезло, что он отец моего ребенка. Он просто невероятный! А я иду на кухню, наливаю себе бокал красного вина, включаю какое-то шоу и начинаю готовить,– призналась Кэмерон.

Напомним, после свадьбы Кэмерон Диаз в течение нескольких лет пыталась забеременеть, но это ей так и не удавалось. Как писало издание In Touch, актриса смогла стать мамой благодаря искусственному оплодотворению.

: toneto.net