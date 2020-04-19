У США посилено надувають грошовий міхур

Схоже це все, виходимо на фінішну пряму. У США почався неконтрольований розгін грошових мультиплікаторів.

За останні 6 тижнів грошова маса (агрегат М2) зросла на 10% (це майже 100% річних!)

В нормальних умовах типові середньорічні темпи зростання M2 5.5-6.5% – за рік! Тут же за 6 тижнів в два рази більше, ніж зазвичай показували за рік. З 1913 року ніколи нічого подібного не було.

За останні 40 років (з порівняльної методології розрахунку) було лише 3 тижні, коли 6-тижневий імпульс зростання M2 перевищував 4%, однак з тривалістю не більше 1 тижня. Зараз (до 6 квітня) імпульс зростання досяг 10% і по наростаючій (вже 6 тиждень поспіль).



Потрібно розуміти, що вони ще навіть не почали розподіляти гроші від Казначейства і ФРС в реальний сектор економіки. До 6 квітня жодного долара не надійшло, перші транші з 14 квітня, масовано з 20 квітня.

З урахуванням Institutional money funds більше 12% за 6 тижнів



Річні темпи зростання M2 підходять до 16%. Минулий рекорд був в середині 70х на рівні 15.1% річного зростання M2 (на той момент інфляція була близько 12%). На діаграмі відображено період з 1980х у сучасній методології. У квітні 1983 було 14.3% річного приросту M2 (на початку 80х в США була інфляція 10-14%)



А тим часом баланс ФРС досяг 6.41 трлн (це плюс 2.21 трлн до 26 лютого – моменту, коли почала впадати в монетарний психоз), з 11 вересня 2019 (дата зупинення скорочення) баланс зріс на 2.6 трлн. Поки кредитну програму на 4 трлн дол в реальний сектор не розгорнули. Весь приріст зосереджений в QE, своп лініях і РЕПО, а з середини березня майже всі в QE.



Жодна країна в світі не робить нічого подібного. Ніхто! Це якась позамежна фаза термінального монетарного психозу. Безумовно, це кінець тим США, які ми знали. Буде щось інше, інший світ.