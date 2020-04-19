Можно ли заразиться коронавирусом через еду и воду: медики сделали заявление

Коронавирус может сохранять жизнеспособность до 72 часов в пластике

Коронавирус 2020 несет большую угрозу для каждого, а потому крайне важно придерживаться правил и понимать, чего стоит избегать, чтобы не заразиться. Поэтому эксперты решили выяснить, может ли COVID-19 передаваться через еду и воду. Об этом в соцсети Facebook сообщил “Центр общественного здоровья Украины”.

Отмечается, что для предприятий общественного питания, которые продолжают работать в режиме доставки, необходимо ввести режим дистанцирования, строгие гигиенические и санитарные мероприятия, а также обеспечить мытье и обеззараживание рук на каждом этапе приготовления продуктов питания.

“COVID-19 является респираторным заболеванием, которое передается через контакт человека с человеком и через прямой контакт, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Пока нет никаких доказательств того, что вирусы, вызывающие респираторные заболевания, передаются через пищу”, – указано в сообщении.

Научных свидетельств о том, что можно заразиться через воду, тоже нет. При этом стоит помнить, что COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов в пластике и нержавеющей стали, а также до 24 часов в картоне.

“Человек может заразиться, коснувшись загрязненной поверхности, предмета или руки инфицированного человека, а затем прикоснувшись к собственному рту, носу или глазам”, – напоминают украинцам.

: rbc.ua