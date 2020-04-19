Західна промисловість починає втеча з Китаю

Воістину тектонічні зрушення відбуваються у світовій промисловості за коронавіруса. Пандемія підстьобнула найбільші західні корпорації відмовитися від політики, якою вони йшли останні кілька десятиліть – розміщення виробництва в Китаї. Що стало тому причиною, крім коронавіруса, і куди саме поїдуть з Китаю заводи і фабрики?

Пандемія коронавіруса несподівано для багатьох сильних держав, перших номерів світової економіки, показала, що вони в суті – колоси на глиняних ногах. Виявилася, що їх економіка многотриллионных ВВП знаходиться в прямій залежності від однієї держави, яка ще недавно з зневагою називався країною третього світу. В урядах економічних гігантів заговорили про перенесення виробництв з Китаю додому.

«Хочете знищити? Просто не надсилайте антибіотики»

Першими тривогу забили США, які в лютому 2020-го раптом виявили, що спалах коронавіруса в Китаї вийде Америці боком: 97% антибіотиків, споживаних населенням Штатів, надходить з КНР. І 80% фармацевтичних інгредієнтів для виробництва ліків – звідти ж. За першою неприємною новиною пішла друга: засоби індивідуального захисту (маски, халати, бахіли, респіратори тощо), виявляється, в більшості своїй виготовляються теж в Піднебесній. «Якщо ви китаєць і дійсно хочете знищити нас, просто перестаньте посилати нам антибіотики», – прокоментував ці новини колишній економічний радник президента США Гері Кон.

Слідом за Штатами свою залежність від КНР виявили Японія, Великобританія, Південна Корея, Німеччина, Франція, Іспанія… Причому це стосувалося не тільки таблеток, але і інших життєво важливих сфер. Протягом останніх трьох-чотирьох десятиліть західний світ в гонитві за надприбутком перекладав свою індустрію в Китай. Робочі руки там коштували копійки, та й податки владою стягувалися цілком божеські порівняно з американськими, японськими та європейськими.

Тепер розумні голови в західних урядах зрозуміли, що зробили величезну помилку, і терміново вирішили диверсифікувати місця виробництва життєво важливих продуктів. Але виявилося, що з цим будуть великі проблеми.

У деяких великих компаніях (Apple, Sony, Google etc) розуміння необхідності переміщення заводів з Китаю прийшло і без підказки урядів. Однак думка керівників бізнесу з думкою влади співпало далеко не повністю.

Скільки коштує повернутися додому?

Вивести частину своїх потужностей з Китаю Google, Apple та інші Microsoft ‘ и погодилися. Але ні про яке повернення в Америку не йшлося. Навіщо, якщо існують В’єтнам і Таїланд, де податки драконівськими не назвеш, робочі руки обходяться «п’ятачок за пучок»? Так і лежать ці держави в двох кроках від Піднебесної, тобто витрати на перевезення обладнання будуть значно меншими, ніж тягнути все через океан.

Можливо, що керівники цих контор прекрасно розуміють, що самі організовують собі блискучу можливість наступити на граблі в черговий раз, але… Наказати ніякої Трамп їм не може, словами про державні інтереси патріотизм у акули капіталізму не розбудити – все впиратиметься в гроші, тільки гроші і нічого, крім грошей.

За оцінками старшого наукового співробітника Інституту фінансових досліджень при університеті Женьмінь Лю Цзикина, що приводиться китайської Global Times, «повернутися на батьківщину підприємства США і Японії погодяться лише в разі, якщо уряду готові їм оплатити не тільки демонтаж обладнання, його перекидання на нове місце і встановлення його». Можливо, буде потрібно будівництво нових будівель, а головне – компенсація фінансових втрат. Цзикин вважає, що «господарі бізнесу чудово розуміють: йдучи з Піднебесної, вони втрачають самий ємний ринок в світі – китайський, який нічим замінити не можна. Поки триватиме переїзд і облаштування на новому місці, конкуренти дрімати не будуть і потіснять «переселенців», вихопивши у них шматок пирога».

Аналітик упевнений, що вмовити великі підприємства повернутися (по крайней мере, в США та Японію) урядам вдасться «не менше, ніж за компенсацію всіх витрат плюс прогнозований прибуток за три роки уперед». «Заклик США до перенесення виробництва з Китаю – зовсім не новина. З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента, його адміністрація не припиняла агітації за це, але мало хто відгукнувся», – говорить китайський фахівець.

У словах Лю Цзикина не можна не помітити легкого невдоволення: звичайно, для Китаю не складе великих проблем заповнити вакуум, що виникне з відходом «китів». Своїх фахівців китайці підготували, чужі технології освоїли. Так і власні наукові кадри є. Але все-таки відхід західних компаній – це втрата робочих місць, що само по собі неприємно, а в кризовий момент – особливо. Тому і вдається до аналітик ненав’язливому шантажу, попереджаючи: хлопці, якщо ви з Китаю підете, назад ми вас не пустимо. На ринок у майже півтора мільярда споживачів.

А вони все-таки йдуть – приходили, коли Китай був країною третього світу, населення якої готове працювати за тарілку юшки. Тепер же КНР – наддержава, що диктує свої умови, що далеко не завжди обходяться без протиріч з інтересами США, Японії, Великобританії, на уряди яких гігантам ринку все ж доводиться озиратися. Тому і вибирають корифеї «збалансовані рішення»: так, з Китаю «треба валити», але не додому, де дорого, а в дрібні країни, де дешево і (поки що) без авторитарних вказівок.

В’єтнам буде новим Китаєм

«Apple, Google і Microsoft вже кілька місяців потихеньку переїжджають з Китаю у В’єтнам і Таїланд, але коронавірус, схоже, прискорив цю тенденцію. До цього додаються зростання виробничих витрат, попит і страх перед новою торговою війною між США і Китаєм», – повідомляє японське видання Nikki Asian Review.

«Південнокорейська Samsung перебралася до В’єтнаму ще в 2014 році, щоб заощадити ресурси. Інші фірми, що працюють у сфері високих технологій, наслідують її приклад. Майбутні флагманські продукти Google і Microsoft, такі як Pixel 4A і нова Surface, будуть надходити на світовий ринок з цих двох країн вже в другій половині року», зазначає американське видання Business Insider. За оцінками оглядача видання Луїса Касаля, компанії закінчать повністю відділятися від Китаю до середини 2021 року.

Касаль нагадує, що «коронавірус вдарила по продажах «яблучних», із-за чого у першому кварталі поточного року компанія подешевшала на $100 млрд». Втрата солідна, але економісти з адміністрації Трампа визнали, що торгова війна за цей самий період знизила очікуваний річний ВВП Штатів на 1%.

Пандемія – явище тимчасове. А ось торгова війна скінчиться не скоро – це розуміють в господарстві Тіма Кука, і тому вирішили, що краще покинути Піднебесну від гріха подалі.

Японський уряд вже погодився допомогти своїм компаніям перебратися з Китаю. Кабінет Сіндзо Абе оголосив про виділення 240 мільярдів ієн ($2,2 млрд) в якості компенсації витрат на переїзд. При цьому було підкреслено, що левова частка суми (220 млрд ієн) призначена для тих компаній, які переведуть своє виробництво на батьківщину. Бажаючим переміститися в якісь інші країни дістануться крихти.

Тим не менш японські гранди на кшталт Sharp додому не поспішають, а в якості нового пристановища розглядають все той же В’єтнам. Лютневе опитування Tokyo Shoko Research показало, що 37% з більш ніж 2600 компаній, що мають виробництво в Китаї, займаються пошуком відповідних країн для перенесення бізнесу на їх територію або вже переїжджають.

Аналітик агентства Bloomberg Ісабель Рейнольдс дуже обережно оцінює почалося «втеча з Китаю». На її думку, ще невідомо, що буде краще для міжнародних відносин у цілому: залишити західне виробництво в КНР і тим самим стимулювати розвиток економіки азіатського гіганта або вивести з нього корпорації США, Японії та інших посваритися з Пекіном.