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У Москві група безробітних узбеків жорстоко побила та пограбувала батька з сином

19.04.2020

В Москве группа безработных узбеков жестоко избила и ограбила отца с сыном

Група узбеків напала на перехожих в Москві. У результаті двоє чоловіків були жорстоко побиті та пограбовані, повідомляє портал «Новини Узбекистану» з посиланням на Telegram-канал Baza.

Уточнюється, що напад стався біля житлового будинку в Петровсько-Розумовському проїзді. П’ятеро чоловіків жорстоко побили двох перехожих. Злочинців затримали. Ними виявилися заробітчани з Узбекистану, які залишилися без засобів до існування. З’ясувалося також, що «здобиччю» зловмисників стали дві тисячі рублів.

Проводиться розслідування.

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