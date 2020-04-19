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Голова ФСВП попросив на час пандемії не заарештовувати людей за нетяжкі злочини

19.04.2020

Глава ФСИН попросил на время пандемии не арестовывать людей за нетяжкие преступления

Директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников попросив суди на час пандемії коронавіруса не заарештовувати людей за нетяжкі злочини. Лист з поясненням своєї позиції він направив голові Верховного суду В’ячеславу Лебедєву, пише РБК з посиланням на джерело, близьке до ФСВП. Копію листа також опублікував Mash.

«В умовах проведених заходів з протидії поширення нової коронавирусной інфекції COVID-19 викликає стурбованість висока щільність осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправних установах», — йдеться в листі Калашникова.

За його словами, на 1 квітня наповнення 22 слідчих ізоляторів перевищує встановлений ліміт. Найбільш складна ситуація спостерігається в установах Москви, Підмосков’я і Криму. При цьому 20,6% (3 тис. 777 осіб) від загального числа арештованих, що надходять у СІЗО за місяць (18 тис. 338 осіб), складають ті, кого хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів невеликої тяжкості. «Загальна кількість що надійшли за місяць у слідчі ізолятори обвинувачених, залучених за злочини невеликої та середньої тяжкості, становить 43,7% від загальної кількості знову заарештованих (8 тис. 18 осіб)», — йдеться в листі.

Описуючи ситуацію з кількістю заарештованих у столичних СІЗО, Калашников заявив, що станом на 1 квітня там містяться 9 тис. 406 осіб, з них 1 тис. 743 (18,5% від загального числа) за злочини невеликої тяжкості. За місяць це число збільшилося на 2,9% (281 чоловік).

За словами Калашникова, аналогічна ситуація спостерігається в слідчих ізоляторах Підмосков’я, Санкт-Петербурга, Ленінградської області, Криму та Севастополя. «У зв’язку з викладеним […] прошу вас орієнтувати суди при обранні (продовження) запобіжного заходу стосовно осіб, що залучаються до кримінальної відповідальності за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також за злочини в сфері економіки (37 тис. 37 осіб), розглядати можливість ширшого застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту», — написав він.

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Всього на сьогоднішній день в Росії зареєстровано 36 тис. 793 випадку коронавіруса в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 313 летальних випадків, одужали 3 тис. 57 осіб. У більшості регіонів діє режим підвищеної готовності та самоізоляції.

 

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