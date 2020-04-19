В Киеве мужчина обманул туристов на 250 тыс. гривен

Мошенник обманывал туристов, которые хотели поехать в Италию, Турцию и Египет

Киевские правоохранители разоблачили афериста, который под предлогом оказания туристических услуг, завладел денежными средствами 18 граждан на общую сумму 250 тысяч гривен.

Как сообщили в прокуратуре города Киев, в течение 2019 года мошенник обманывал туристов, которые хотели поехать в Италию, Турцию и Египет. Естественно, что их путешествия так и не состоялись. А вот аферист, вероятно, смог отдохнуть, пока его не задержали.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 90 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие в уголовном производстве продолжается.

: gorodkiev.com.ua