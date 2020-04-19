Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трубаров через суд намагається повернутися у Фонд держмайна

19.04.2020

Віталій Трубаров

Адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов про поновлення на посаді колишнього в. о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова. Про це повідомив чинний керівник ФДМ Дмитро Сенниченко, який очолив відомство в минулому вересні.

«Адміністративний суд Києва прийняв цю справу до розгляду», – заявив глава фонду.

За словами Сенниченко, колишній керівник фонду мотивував пропуск термінів подачі позову тим, що «він, нібито, боявся (екс-прем’єр-міністра, – ред.) Гончарука та уряду Гончарука, щоб почати відновлюватися».

Сенниченко також додав, що ФДМ буде уважно стежити за судовим процесом.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро перевіряє можливу причетність до отримання хабара за призначення у відомство.

А Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення за надання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях та несвоєчасне повідомлення про зміни в майновому стані щодо Трубарова.

В тему: Махінації з нерухомістю: Генпрокуратура два роки не повідомляє підозра Трубарову

Глава ФДМУ Трубаров так і не отримав підозра розпіареного справі Луценка

ДОСЬЄ: Глава ФДМ Віталій Трубаров: козачок, бджоляр або прихвостень? ЧАСТИНА 1

SKELET-info

Трубаров через суд намагається повернутися у Фонд держмайна оновлено: 19 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

Читайте також:   Меркель розповіла, чим займатиметься на пенсії після відходу з політики
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *