Адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов про поновлення на посаді колишнього в. о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова. Про це повідомив чинний керівник ФДМ Дмитро Сенниченко, який очолив відомство в минулому вересні.
«Адміністративний суд Києва прийняв цю справу до розгляду», – заявив глава фонду.
За словами Сенниченко, колишній керівник фонду мотивував пропуск термінів подачі позову тим, що «він, нібито, боявся (екс-прем’єр-міністра, – ред.) Гончарука та уряду Гончарука, щоб почати відновлюватися».
Сенниченко також додав, що ФДМ буде уважно стежити за судовим процесом.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро перевіряє можливу причетність до отримання хабара за призначення у відомство.
А Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення за надання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях та несвоєчасне повідомлення про зміни в майновому стані щодо Трубарова.
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Трубаров через суд намагається повернутися у Фонд держмайна оновлено: 19 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0