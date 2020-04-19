США засудили затримання активістів протестного руху в Гонконзі

Держсекретар США Майкл Помпео засудив затримання десятків представників опозиції в Гонконзі і назвав їх несумісними з цінностями свободи вираження думки.

У Держдепартаменті США засудили затримання китайськими властями як мінімум 14 опозиційних активістів за участь в антиурядових протестах в Гонконзі в 2019 році. Держсекретар Майкл Помпео в суботу, 18 квітня, назвав подібні дії несумісними з загальнолюдськими цінностями свободи вираження поглядів та свободи зборів.

У повідомленні, яке поширила держдепартамент США, говориться, що Пекін продовжує вчиняти дії,що суперечать зобов’язанням в рамках китайсько-британської спільної декларації. У ній йдеться про відкритість, верховенство закону і гарантії того, що Гонконг продовжить “користуватися високим ступенем автономії”.

Раніше стало відомо, що влада материкового Китаю продовжують розшукувати учасників минулорічних протестів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, 18 квітня були затримані не менше 14 прихильників гонконгської опозиції. Серед затриманих відомі політичні активісти, правозахисники та 81-річний активіст і борець за гонконгську демократію Мартін, а також засновник гонконгської газети Apple Daily Джиммі Гавкіт.

Масові протести в Гонконзі почалися в червні 2019 року через плани влади дозволити екстрадицію передбачуваних злочинців в Китай. Пізніше відповідний закон був скасований, але мітинги продовжилися. Демонстранти були незадоволені посиленням впливу Пекіна в їх місті, який зберіг деякі волі за умов його повернення Китаю британськими колоніальними властями. У загальній складності поліція затримала понад 7 тисяч учасників заворушень.