Профілактика коронавірусу: як правильно сушити руки

Як стверджують автори дослідження, опублікованого в п’ятницю, одноразові паперові рушники краще видаляють мікроби, що залишились на руках після миття, ніж струменеві сушарки, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Органи охорони здоров’я підкреслюють, що миття рук має вирішальне значення для захисту від COVID-19. Забруднені руки – це один із основних шляхів передачі хвороби. Також брудні руки залишають вірус на предметах і поверхнях, до яких ви торкаєтесь.

Невелике дослідження вчених з британського Університету Лідса виявило, що якщо руки не були належним чином вимиті, залишки мікробів найкраще видаляє паперовий рушник.

Четверо добровольців забруднили руки бактеріофагом – вірусом, який заражає бактерії і нешкідливий для людини – і не намагалися якісно змити його. Потім вони висушили руки паперовими рушниками або струменевою сушаркою і торкалися різних поверхонь. Дослідники встановили, що після паперового рушника руки були значно чистішими. Забрудник виявили на всіх поверхнях, яких торкались добровольці, що сушили руки сушаркою. Вони були приблизно в 10 разів брудніші, ніж ті поверхні, до яких торкались добровольці, що скористались рушниками.

Автори зазначили, що особливо актуальні результати їхнього дослідження для лікарень. Не зважаючи на те, що ВООЗ рекомендує користуватись саме одноразовими паперовими рушниками, в багатьох лікарнях їх немає, натомість використовуються струменеві сушарки.

: wworld.com.ua