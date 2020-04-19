Трамп: Китай «відповість» за коронавірус

Якщо з’ясується, що Пекін «свідомо» приховував дані про коронавирусе, Китай «понесе відповідальність». Про це заявив президент США Дональд Трамп в ході брифінгу в Білому Домі.

Американський лідер підкреслив, що цей небезпечний вірус можна було зупинити в Китаї ще до початку пандемії, але тепер через нього страждає весь світ.

«Все залежить від того, чи було те, що трапилося з коронавірусом помилкою, яка вийшла з-під контролю, або ж це було зроблено свідомо», — зазначив Трамп (цьому присвячена частина виступу президента після 20-ї хвилини).

Які саме наслідки загрожують КНР, президент США не уточнив.

Раніше телеканал Fox News повідомляв, що новий коронавірус міг бути випадково поширений лабораторії в Ухани. Китайська влада цю версію заперечують.

За останніми даними, у світі коронавірусом заражені вже понад 2,3 млн осіб, померло понад 160 тис.