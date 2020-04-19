5 найчастіших звичок автомобілістів, які можуть зламати автомобіль

Про свою машині мріє кожна людина. Природно, що будь-яка машина, як і будь-який інший предмет, може ламатися. Однак буває і таке, що авто може “поховати” його ж власник своїми шкідливими звичками, які він, часом, робить кожен день неусвідомлено. Про це і буде розказано в статті.

1. Порожній бензобак

Дуже погана звичка, яка властива водіям, зазвичай, через незнання. Не потрібно спустошувати повністю бензобак, особливо якщо машина вже не нова. Коли у водія немає звички вчасно заправлятися, то в подальшому йому доведеться серйозно витратитися на лагодження паливної системи. Бензобак повинен бути заправлений хоча б на 1/4 свою частину. Краще відразу залити більше палива, ніж заїжджати на АЗС по кілька разів.

2. Перевантаженість машини

Після придбання машини потрібно з’ясувати, яка її максимальна завантаженість. Перевантаженість дуже погано впливає на транспортний засіб. Не потрібно сильно перевантажувати авто, так як через це збільшуються ризики для здоров’я і життя автомобіліста і пасажирів при попаданні в аварію.

3. Недбалість за кермом

Віриться насилу, але в дійсності подібне властиво багатьом автомобілістам. Різкі старти або різке гальмування, а також поїздки на не прогрітій машині. Подібні дії ведуть до того, що деталі починають швидше зношуватися, а при цьому серйозно скорочується експлуатаційний термін машини.

4. Ручник

Більшість автомобілістів помилково вважають, що ручником потрібно користуватися лише тоді, коли авто потрібно залишити на схилі. Застосовувати ручне гальмо в дійсності необхідно, щоб машина не скотилася вниз. Але, не варто забувати про ручнику і в інших ситуаціях, коли авто стоїть на рівній поверхні. Все від того, що ручник серйозно знижує навантаження на зчеплення авто, а це подовжує його експлуатаційний термін.

5. Рука на ручці перемикання КПП

Є автомобілісти, які думають, що якщо постійно тримати руку на ручці перемикання КПП, то це негативно позначиться на стані коробки. Стверджувати на 100%, що це так не можна. Адже, ніхто не зміг відшукати великої кількості доказів для підтвердження або спростування цього твердження. Але, якщо постійно тримати руку на ручці КПП при русі машини, то серйозно зростає ймовірність попадання в аварію. Ну а що ще може істотно зашкодити машині на дорозі, ніж зіткнення з іншим транспортним засобом?

: uamotors.com.ua