Інфекціоніст спрогнозував пік захворюваності коронавірусом в Росії

Пік заражень жителів РФ COVID-19, ймовірно, припаде на літо. Такий прогноз дав фахівець з інфекційних захворювань Микола Малишев.

За словами доктора медичних наук, в тому, що поки країна «тільки біля підніжжя гори» і число випадків буде наростати, з ним згодні багато медичні експерти. «Але після того, як пік буде пройдено, почнеться зниження», — цитує лікаря «КП».

Президент Володимир Путін в якості заходів, що сприяє зниженню захворюваності, ввів в країні спочатку «неробочу тиждень», потім цей режим поширили на місяць. Росіян просять залишатися вдома, щоб максимально оборовать ланцюжка контактів, які загрожують зустрічами з вірусоносіями і передачею інфекції.

За даними ВООЗ, кількість хворих коронавирусной інфекцією у світі перевищила 2 млн 160 тис. Померли понад 146 тис. осіб.