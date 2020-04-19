Что в первую очередь помогает уберечься от коронавируса

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что в первую очередь поможет уберечься от коронавируса местный иммунитет, который не дает бактериям и вирусам проникать в организм.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

“Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое явление – местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь”, – отметил Комаровский.

Как говорит Комаровский, секреторные иммуноглобулины, которые находятся в слизи, могут пресечь попытку вирусов проникнуть в тело человека. Это и называется местным иммунитетом. На функционировании этого процесса отражается пересыхание слизистой оболочки носа. Тогда иммуноглобулины снижают активность и местный иммунитет перестает защищать человека.

“Это не отрицает того факта, что всем надо быть осторожными. Но главное, что вы должны понимать: если вы часто болеете ОРВИ, то одна из ваших самых главных проблем – это проблема местного иммунитета”, – резюмировал Комаровский.

: toneto.net