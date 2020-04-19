Смертельна ДТП на Іршавщині: авто врізалось в дерево

Моторошна аварія трапилася сьогодні вранці, 18 квітня.

Як повідомили Mukachevo.net в поліції Закарпаття, смертельна ДТП сталася сьогодні о 7:20 між Іршавою та Сільцем.

Так водій, ймовірно перевищивши швидкість, не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Внаслідок зіткнення загинув пасажир автівки. Водія з травмами госпіталізовано до Іршавської ЦРЛ.

Наразі всі обставини ДТП з’ясовуються. На місці події працюють правоохоронці.

: mukachevo.net

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