Смертельна ДТП на Іршавщині: авто врізалось в дерево

Моторошна аварія трапилася сьогодні вранці, 18 квітня.
Як повідомили Mukachevo.net в поліції Закарпаття, смертельна ДТП сталася сьогодні о 7:20 між Іршавою та Сільцем.
Так водій, ймовірно перевищивши швидкість, не впорався з керуванням та врізався в дерево.
Внаслідок зіткнення загинув пасажир автівки. Водія з травмами госпіталізовано до Іршавської ЦРЛ.
Наразі всі обставини ДТП з’ясовуються. На місці події працюють правоохоронці.
: mukachevo.net
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