На продажу выставили лучший автомобиль в мире

В США продают единственный в своем роде кабриолет Tucker 48. Стартовая цена уникального и очень необычного авто на аукционе – 2,175 млн. долларов.

Престон Такер в 1948 году рекламировал свое творение, как лучший автомобиль в мире. Действительно, для своего времени машина была очень инновационной.

Обтекаемый Tucker 48 получил расположенный сзади оппозитный двигатель на 166 л. с. и полуавтоматическую КПП. У него была независимая подвеска всех колес, а центральная передняя фара поворачивалась. Кроме того, именно на Tucker впервые применили каркас безопасности, спасающий при переворачивании.

Однако наладить массовое производство не удалось из-за происков конкурентов и проблем с надежностью. Всего выпустили лишь 50 Tucker 48 и практически все они – седаны.

Прототип кабриолета успели построить в одном-единственном экземпляре и довели до ума уже после закрытия предприятия. Автомобиль долго ходил по рукам, пока в 2010 году не был отреставрирован. С того времени он проехал всего 16 км.

: topgir.com.ua