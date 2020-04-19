Родина емігрантів з Каменськ в Канаду про епідемії: «Нам дали грошей, підтримують підпри

Родина емігрантів з Каменськ в Канаду — про епідемію: «Нам дали грошей, підтримують підприємства, ми гуляємо, катаємося на велосипедах»

Сім’я Зеленкиных з Каменска-Уральського деякий час тому переїхала до Канади, влаштувалися подружжя у місті Монреаль. І звідти, де ситуація з коронавірусом не набагато краще, спостерігають за тим, що відбувається в Росії і в тому числі в їх рідному місті. У своєму оповіданні Порталу KU66.RU вони розповіли про те, як йде ситуація там, за океаном.

– Тут ввели НС та Уряд відразу ж з моменту офіційного оголошення карантину ввела заходи соціальної підтримки населення: 2000 доларів в місяць людям, які втратили роботу через карантин, хворим коронавірусом, контактним на карантині, ІП, мамам з дітьми на карантині, сезонним працівникам і т. д.

За словами Лариси Зеленкиной, компенсації населенню видають швидко — всі формальності можна здійснити за допомогою інтернету, без всяких довідок — кажуть, перевірки будуть потім, але факт в тому, що люди відразу ж почали отримувати гроші.

– Додали по 300 доларів до дитячих посібників всім дітям до 18 років, дали 75 відсотків субвенцій середнім і великим підприємствам, які втратили більш, ніж 15 відсотків доходу за коронавіруса, – перераховує емігрантка.

Підприємство, на якому працює сама Лариса, спочатку відправило 300 працівників у вимушену простий і вони відразу почали отримувати по 2000 доларів, але після прийняття заходів для підтримки підприємств повернув усіх у штат і тепер платить повну зарплату. «Навіть якщо не працюєш», – каже Лариса Зеленкина.

– Люди живуть спокійно, знають, що буде ніж за квартиру заплатити, поїсти, – міркує вона. – Ці заходи прийняті поки на чотири місяці. Нас не штрафують за прогулянки, пробіжки, поїздки… Так, не можна збиратися компаніями, люди слідують цим правилам. У магазинах при вході всім знезаражують руки (маски майже не носять). Вчора пішла кров здати в лабораторію, все дуже грамотно, ніякої черги.

Жінка каже, що їй дуже прикро усвідомлювати, що в Каменске-Уральському все зовсім не так.

При цьому Лариса міркує, що ризик підчепити вірус на свіжому повітрі в будь-якому місті мінімальний – «якщо тільки не в рот до співрозмовника лізти».

Тому їй не зрозуміло, чому гуляти не в компаніях, а поодинці, забороняють.