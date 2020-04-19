Знайдена температура загибелі коронавірусу

Вчені з Прованського університету (Франція) з’ясували, при якій температурі і протягом якого часу гине коронавірус нового типу 2019 nCoV.

В ході проведеного дослідження французькі вчені нагрівали коронавірус 2019-nCoV до 60 градусів протягом години, але виявили, що після такого впливу деякі його штами все ще були здатні розмножуватися. Часовий нагрів до 60 градусів є стандартним протоколом дезактивації вірусу, застосовуваним в більшості лабораторій, де досліджують аналізи. При цьому повністю дезактивувати коронавірус вдалося лише після нагрівання до 92 градусів протягом 15 хвилин.

Для проведення експерименту вчені використовували клітини нирок африканської зеленої мавпи, заражені штамом коронавірусу, отриманим від пацієнта з Німеччини. Інфіковані клітини поміщали в дві пробірки: одну з чистим середовищем, іншу – з білками тваринного походження, імітуючи реальні, а не стерильні умови.

Після стандартної процедури нагріву штами вірусу в чистому середовищі виявилися повністю дезактивовані, проте в нестерильних зразках деякі з них збереглися. Дослідники припустили, що стандартного протоколу дезактивації може бути достатньо для знищення зразків з низьким вірусним навантаженням, однак для зразків з високим вмістом вірусу цього може не вистачити. Результати дослідження повинні сприяти вибору найбільш підходящого протоколу дезактивації вірусу.

: bizua.org

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