Такий безробіття ми не бачили з 1990-х

За найскромнішими прогнозами, можуть позбутися роботи більше 10 млн росіян, в основному — жителі столиць та міст-мільйонників, вважають експерти.

Чи здатна держава впоратися з таким напливом безробітних, якого країна не бачила з 1990-х років, розмірковують експерти.

Старший науковий співробітник Лабораторії досліджень пенсійних систем і актуарного прогнозування соціальної сфери ИНСАП РАНХиГС Віктор Ляшок:

«Чисельність безробітних буде поступово наростати. Пікове значення дуже складно прогнозувати, воно буде залежати від того, наскільки тривалою виявиться епідемія, і якими до того часу будуть ціни на нафту. За найбільш песимістичними прогнозами, без роботи можуть залишитися до 20% росіян.

Якісь заходи держава вже робить: кредити для бізнесу під 0% на зарплати співробітникам, субсидування зарплат на рівні МРОТ для постраждалих галузей. Але за фактом банки дають такі кредити дуже неохоче, не розуміючи, зможе бізнес їх повернути. Що стосується субсидування зарплат, ідея, звичайно, хороша, але не факт, що малий бізнес витратить ці гроші на працівників.

Держава позначило, що готовий підтримати людей і бізнес, але вибудувати робочий механізм роздачі грошей дуже складно. Підняли допомоги по безробіттю. Але як зареєструватися в службі зайнятості? Так, можна дистанційно. Але, по-перше, потрібно мати аккаунт на госуслугах, який є не у всіх. По-друге, як показати, що ти звільнений? Такі дані повинні бути в ПФР, але для цього роботодавцю треба подати відомості. Як це все буде організовано — абсолютно незрозуміло.

Служби зайнятості звикли працювати в досить розслабленій обстановці, коли тільки чверть від усіх безробітних приходить за допомогою. Зараз почався вал звернень. Майже 180 тисяч нових заяв за тиждень. Усього, за словами міністра праці Котякова, їх вже більше 700 тисяч. Не впевнений, що служба зайнятості впорається. Сайти вже не витримують.

Ідеальної схеми адресної підтримки я не бачу. На перших порах все буде так, як з введенням пропусків. Звичайно, можна вдатися до вертолітного роздачі грошей — абсолютно всім. Але тут більше плюсів, ніж мінусів. Не знаючи, як буде розвиватися ситуація, сипати грішми і спустошувати державні фонди — не найкраща ідея.

Як тільки почнуть знімати обмеження, я думаю, станеться досить швидке відновлення економіки. Постраждав в основному малий бізнес. Але в цьому сегменті є така особливість: на місці закрився тут же з’являється новий. Крім того, зараз, щоб не сидіти без грошей, люди просять роботодавців звільнити їх на період самоізоляції в надії пережити цей час на допомогу по безробіттю. Фіктивне звільнення замість неоплачуваної відпустки — найбільш раціональна для працівників схема. Але як тільки все закінчиться, більшість їх них повернуться на колишні місця».

Професор МДУ, директор регіональної програми Незалежного інституту соціальної політики, експерт Московського представництва Міжнародної організації праці Наталя Зубаревич:

«Посипалося все, крім продовольства, алкоголю і телекомунікаційних сервісів. Найбільший удар припав на сектор ринкових послуг, які концентруються в столиці, містах-мільйонниках та обласних центрах. Саме там ріст безробіття буде особливо помітним. Питання в тому, як це буде адмініструватися. По-хорошому, на облік потрібно ставити всіх, у тому числі самозайнятих і працівників неформального сектора, які теж сидять зараз без грошей.

Досі допомоги отримували менше 600 тисяч чоловік на всю країну. Зараз вилетять з роботи, за найскромнішими оцінками, більше 10 мільйонів росіян. В основному — жителі великих міст. Не всі з них будуть формально безробітними. Когось відправлять у неоплачувану відпустку, оформлять простий або неповну зайнятість. Але за фактом ці люди будуть сидіти вдома без грошей.

Такий безробіття ми не бачили з 1990-х. Найкраще, що може зробити зараз уряд масово оформляти всім допомоги як мінімум на три місяці — без попередніх умов, за онлайн-заяв. Але щоб мільйони людей забезпечити посібниками по безробіттю, у нас повинна бути структура, здатна перетравити всі ці заяви. Служба зайнятості з такими масштабами працювати не в змозі. Потрібно перенастроювати систему, і робити це швидко. У більшості росіян немає накопичень. Якщо це питання не вирішити протягом квітня, вже в травні буде серйозна напруженість.

Ніякі мегапроекти від безробіття нас не врятують. На будови століття збирали роботяг з села. Можете собі уявити дівчину їх перукарського салону або турфірми на будівництві століття? Крім того, у держави просто немає грошей на такі проекти. При нинішніх цінах на нафту у нас вже 4 трлн рублів випадаючих доходів федерального бюджету. При цьому, не варто забувати, що допомогу по безробіттю — це федеральні повноваження, федеральні гроші. У регіонів коштів на це просто немає. Вони не можуть навіть перепрофілювати лікарні для надання допомоги хворим з коронавірусом.

Крім того, влада має виділити додаткову допомогу суб’єктам, у яких зараз дико просядуть бюджетів. Коли люди мільйонами втрачають робочі місця, регіони втрачають ПДФО. Ви уявляєте, яка буде розруха? Федеральна влада дуже цього не хочуть, але їм доведеться розщедрюватися.

Звичайно, коли знімуть обмеження, малий бізнес, на який припав основний удар, так чи інакше відновиться. Головне питання — коли. У нас, за всіма оцінками, які я бачила, в 2020 році доходи населення знизяться ще на 7%. Коли у людей падають доходи, стискається попит на сервіси. Якщо зараз росіян не підтримати пристойними виплатами з боку держави, ми вб’ємо не тільки зайнятість, ми вб’ємо платоспроможний попит. Він буде відновлюватися повільно — просто тому, що у людей немає грошей.

Зараз у великих містах один за іншим складаються досить розвинені бізнеси, які робили люди з досвідом, з компетенціями. Звичайно, коли самоізоляція закінчиться, можна буде почати все заново. Але кредитуватися буде важко, ризики великі, і число мисливців поменшає. Ми втратимо містоутворюючу галузь. Епідемія, самоізоляція з усіма витікаючими наслідками відкинуть нас в середину нульових».

Заступник директора Центру трудових досліджень ВШЕ Ростислав Капелюшников:

«Розгортати якісь глобальні проекти для боротьби з безробіттям — це велика дурість. І давно вже ніде ніхто так не робить. Якщо ви хочете зайняти людей за державний рахунок, і розгортаєте великі проекти, куди йдуть основні гроші? На закупівлю матеріалів. Тому програми громадських робіт у такому вигляді давно вийшли з ужитку. Державі необхідно буде втрутитися тільки в тому випадку, якщо виникне катастрофічна ситуація з безробіттям. Я думаю, цього не станеться. Важливо розуміти, що це рукотворний криза, який створений заборонами і обмеженнями з боку держави. Як тільки закінчиться самоізоляція і відкриється економіка, бізнес відразу різко піде вгору, як на дріжджах. Звичайно, якісь підприємства розоряться. Але їх замінять нові. Малий бізнес на те і малий, що росте, як трава. Важко доведеться лише тим галузям, які припускають велике скупчення людей, оскільки росіяни ще довго будуть побоюватися таких місць. Це громадське харчування, кінотеатри, розваги.

Людям потрібна підтримка під час ізоляції. А після того, як все закінчиться, людям потрібно просто не заважати».