Пожар в Чернобыльской зоне охватил уже пять лесничеств

В Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС пожары охватили территорию уже пяти лесничеств.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, радиационный фон в Киеве и области “в целом в пределах нормы”

“По состоянию на 7 часов 18 мая в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств”, – говорится в сообщении.

По данным спасателей, тлеет травяной настил, пеньки и древесина в очагах, где ранее уже прошел огонь. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

“В целом радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль – 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)”, – заявили спасатели.

В ГСЧС заявляли, что пика возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах в Киевской области ожидают на выходных, 18 и 19 апреля.

В Чернобыльской зоне лесные пожары продолжаются с 4 апреля. Спустя 10 суток, 14 апреля, открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.

16 апреля вечер ветер изменил направление, и в киевском воздухе появились продукты горения, которые принесло ветром из пожаров в Житомирской области и из зоны отчуждения в Киевской области. Киевлянам советовали закрыть окна.

Индекс качества воздуха QIAir показал, что в некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке “опасно”.

: segodnya.ua