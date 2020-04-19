Якими стануть росіяни після коронакризиса

Ми будемо такими ж — тільки бідніші, зліший і, може бути, навчимося голосувати, вважає політолог Катерина Шульман.

Так вже влаштовано російське суспільство, що в більш-менш «ситі» роки в ньому наростає досить численний «креативний клас» — спільнота людей, зайнятих відносно високо оплачуваним і непыльным працею, в основному — за обслуговування багатих. Від інтелектуалів начебто психологів-коучів, стилістів, дизайнерів глянцю до консультантів модних бутиків. Що станеться з цією публікою у момент важкої кризи? Чи може нинішнє потрясіння викликати лише «бурю в склянці Садового кільця» або серйозну переоцінку цінностей у всьому утвореному соціумі? Політолог Катерина Шульман вважає, що зміни будуть не настільки помітними, але можуть виявитися корисними.

— Катерино Михайлівно, ви не передбачаєте радикальних змін у соціальній психології, системи цінностей та життєвих установках?

— Радикальних — ні. З-за одного надзвичайної події ніякої переоцінки цінностей не відбувається. У кризу 1998 року все наше суспільство було набагато біднішими, ніж зараз. Коли воно було ще в значній мірі радянським. Траєкторія його розвитку з-за кризи 1998 року не змінилася, просто грошей у всіх поменшало. Щось схоже можна сказати про кризи 2008 і 2014 років: кризи не змінюють напрямок розвитку, вони прискорюють вже існуючі процеси. Хоча, якщо наслідки падають особисто на вашу думку, – це міркування вас слабо втішить.

Після закінчення карантину люди вийдуть з квартир — і виявлять багато неприємних для себе речей. Наприклад, що у них більше немає роботи. Або — що їм пропонується працювати за менші гроші. Або працювати більше, поєднуючи свої обов’язки з обов’язками тих, кого звільнили. Це надзвичайно сумні обставини, але вони не являють собою якогось соціального зламу.

Якщо не відбувається додаткових зовнішніх шоків, то після надзвичайних подій економіка відновлюється. Як ми це бачили в 1998 і 2014 роках. Правда, є важливе «але». Після 2014 року, коли у нас відбулися девальвація рубля і зниження рівня життя, ми не побачили відновлення доходів громадян. Якщо криза 2008 року більшою мірою стосувалося підприємств і банків, то криза 2014 року стосувався саме громадян. Краще їм з тих пір не стало, хоча вони і адаптувалися до «новою нормою».

Реальні наявні доходи громадян у нас знижуються всі останні шість років. Ми спостерігали героїчні спроби Мінекономрозвитку щось зробити з Росстатом, щоб статистичні дані виглядали інакше, але, як не перераховуй, все одно виходить зниження доходів, у кращому випадку — їх стагнація. Вже і міністр змінився, але не допомагає все це прикладання подорожника до хворих місць. Коли економічна активність почне відновлюватися (просто тому що буде дозволено виходити з будинку), доходи громадян, які отримали цей удар, не піднімуться. Нам і до 2014 року ще далеко.

— То-то й воно: як же все повернеться на круги своя в умовах затягування поясів?! Дозволю собі процитувати такого їдкого і злого блогера з дуже багатою біографією, як Аркадій Бабченко: «Але кар’єра раптом раз — і просто-таки одномоментно скінчилася. Причому скінчилася тим швидше, чим краще вона була в ситому світі. Тренери особистісного зростання, гештальт-психологи інтровертів і коучери опинилися на фіг не потрібними в перші ж дні. Найбільш затребуваними професіями виявилися професії праці: продавці, водії, кур’єри, робочі теплотрас, двірники».

— Цей монолог я читала. В ньому є багато правильного, але, швидше, в іншому місці: де він говорить про важливість соціальних зв’язків і цінності сім’ї — це правильно. Але унікальна затребуваність умовних «двірників» — це тимчасова ситуація. Зараз взагалі багато всхлипов: а що, мовляв, ви вмієте робити на випадок апокаліпсису, чи зможете ви скопати грядку або закатати в банку помідори? Це все звучить захоплююче, але до економічної реальності має мало відношення.

Соціальна структура відновиться приблизно в тому вигляді, в якому вона і була. Тренери особистісного зростання нікуди не подінуться. Давайте згадаємо, що розквіт цих креативних професій припадав на період до епідемії, коли доходи громадян не росли. У кого вони росли, той і наймав собі тренера особистісного зростання.

Сфера послуг в змозі буде відновитися: салони по нарощуванню брів відкриються заново. Якщо у людей до такої міри не буде грошей, що попит відчутно впаде, значить, з трьох салонів залишиться один, а працівники інших стануть кур’єрами. Нічого хорошого в цьому немає, але саме по собі це не заважає життю розвиватися в усьому розмаїтті. Москва — велике місто, в ній досить багато багатих людей. І якщо загальний матеріальний рівень просідає, то все ж залишається соціальне розмаїття, яке, насправді важливіше для нас, ніж цифрові показники доходів.

А от соціальні зв’язки, які настільки важливі, відбуваються не з руйнування попереднього порядку, а з його розвитку. Тому що сучасна економіка послуг — це економіка комунікацій. У ній більше неможливий старий радянський теза «Хороша людина — це не професія». У ній, власне, і залишається одна професія — хороша людина. Навіть кур’єром не можна бути, якщо ти грубіян.

— Але звичаї можуть огрубеть…

— Я швидше побоювалася би сплеску злочинності. Це не обов’язкова наслідок бідності: поширене уявлення про те, що як тільки у людини знижуються доходи, він тут же виходить на велику дорогу з кістенем — це помилка. Злочинність — більш складне соціальне явище. Попередні кризи, які робили людей біднішими, насильницьку злочинність не активізували.

Зараз йде зростання домашнього насильства, бо всі по домівках, в ситуації запертости і дискомфорту. Але, коли всіх повыпустят, не хотілося б, щоб на нас обрушилася велика кількість магазинних крадіжок і нападів на покупців по виході з магазину.

Я б не поширювала страх, що безробітні мігранти зараз підуть всіх різати. Досвід 2014 року показав, що залишилися без роботи мігранти їдуть. Тоді стало відчутно менше мігрантів з Середньої Азії і дещо більше мігрантів з України, які частіше працюють на приватних осіб, а не на будівельні компанії і не на муніципалітети.

До речі, і нинішня смертність від коронавіруса — якщо в найближчі тижні не почнеться повальний мор — навіть не «компенсує» сильно знизилася смертність від дорожньо-транспортних пригод, оскільки всі сидять вдома. В цілому за півроку смертність може виявитися нижче, ніж за перше півріччя 2019-го. Сенс тут не в тому, що коронавірус благодетелен для суспільства, а в тому, що соціальна життя — складна матерія, в ній рідко буває щось однозначно хороше або однозначно погане.

— А політично це може якось пофарбуватися?

— Знову ж таки: просто від бідності політична свідомість не зростає, як і злочинність. Але хотілося б, щоб з цього досвіду були зроблені деякі прості корисні висновки. Наприклад, що атомізація — це небезпечно, а спільні дії допомагають.

Хочеться сподіватися, що люди почнуть краще розуміти зв’язок між своїм рівнем життя і рішеннями політичного керівництва. І стануть більш відповідально ставитися і до свого політичної поведінки теж. Зрозуміють, що на вибори треба ходити, а добре б і підтримувати ті громадські організації, які допоможуть вам, коли вам важко або, коли на вас «напала» якась владна або правоохоронна структура з метою вас загризти заради «живлення» чи звітності.

Політизація суспільства у нас йде вже кілька років. Вимірюване підвищення рівня протестної активності — з 2017 року. Причому до 2018 року найбільш статистично частими були трудові протести і суперечки — про них менше писали, і вони, до речі, нерідко закінчувалися успішно для працівників. З 2019 року на перше місце вийшли ситуативні міські протести — «сміттєві», проти забудови або знесення, наприклад.

У нинішній ситуації логічно було б чекати нового наступу трудових протестів. У трохи більш вільному політичному просторі ми б очікували зростання профспілкового руху. З нашим рівнем адміністративного і поліцейського контролю цього поки не відбувається, але треба розуміти, що це штучна ситуація, і її підтримка в такому протиприродній вигляді вимагає великих ресурсів.

Ми будемо з великим інтересом стежити, чи не почнеться зростання профспілкового руху в цілому лівої політичної активності тепер, коли владний ресурс став біднішим, громадська підтримка нижче, а високий попит на захист трудових прав має породжувати у відповідь пропозицію.