NASA знайшло спосіб доставити на Землю зразки марсіанського грунту

Попередньо, їх доставлять на Землю в 2031 році

Американське космічне агентство (NASA) і Європейське космічне агентство (ЄКА) розробили план, за яким у 2031 році на Землю можна буде вперше доставити зразки марсіанської породи, повідомляє Nature.

За першу частину плану відповідальний марсохід “Персеверанс” (Perseverance), який NASA розраховує відправити у липні 2020 року. Апарат приземлиться в кратері Джезеро і збере 30 проб марсіанського ґрунту і порід.

У 2026 році на Марс планують відправити ще один апарат, який сяде поруч з “Персеверансом” в 2028 році.

Він забере проби у “Персеверанса”, злетить з поверхні Марса і вийде з ними на орбіту планети, де його буде чекати ще один апарат — він і повинен буде доставити зразки, зібрані на Марсі, на Землю.

Попередньо, апарат планують посадити на військовому полігоні в Юті.

: zik.ua

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