Росгвардия закуповує тисячі перцовых балончиків в період самоізоляції

Більше 11,5 млн рублів планує витратити Росгвардия на купівлю аерозольних перцовых балонів, повідомляється в документах на сайті держзакупівель.

За даними «МБХ медіа», мова йде про придбання 13 тис. примірників, у тому числі 9150 перцовых балончиків «Страж-П 100», 1100 розпилювачів «Страж-П 650», 550 примірників «Страж-П 2700» і 2000 балончиків «Страж-А».

Вартість окремих товарів доходить до 6 тисяч рублів. При цьому велика частина балончиків масою 100 грамів буде закуплена за 450 рублів за штуку.

Аукціон проходить у рамках державного оборонного замовлення. Товар, який буде поставлений Росгвардии, повинен бути виготовлений не пізніше 2020 року.