Ця смачна дієта захистить організм від застуд

Кетогенна дієта, що відрізняється високим вмістом жирів і низьким споживанням вуглеводів, здатна захистити людину від зараження грипом.
В експеримент, який підтвердив здогади лікарів, залучили мишей. Гризунів розділили на дві групи – експериментальну і контрольну. Перша за тиждень до інфікування вірусом грипу А була посаджена на кетогенну дієту. Режим харчування другої відрізнявся високим вмістом вуглеводів.
В результаті фахівці відзначили, що тварини з першої групи легше перенесли захворювання, зокрема, у них була вище виживаність.
Що їдять на кетогенній дієті:
м’ясо (включаючи бекон, ковбасу і шинку),
жирна риба, масло і вершки,
яйця,
сири,
рослинні олії,
горіхи та насіння,
низькокалорійні овочі (помідори, перець, цибуля, листя салату),
різні спеції і приправи.
Попереджаємо, що дієта може викликати такі побічні ефекти як запори, діарея, неприємний запах з рота, нездужання, нудоту і дискомфорт в шлунку і кишківнику. Тому перед переходом на такий тип харчування рекомендуємо проконсультуватися з лікарем.
: changeua.com
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