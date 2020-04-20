Брав участь зараз в онлайн-засідання експертного клубу «Волга». У якийсь момент в результаті висловлювань декількох експертів склався теза про те, що губернатори зараз не повинні думати про політику, тому треба, мовляв, скасовувати губернаторські вибори. Так само, як це було після Беслана.

Після цього стався якийсь збій зі зв’язком і я відключився. Заперечити, відповідно, не вдалося. Напишу тут.

Губернаторів дійсно треба перестати вантажити політикою. У цьому сенсі треба відмовитися від традиційних кремлівських KPI у вигляді відповідальності за рейтинги Путіна, явку на майбутньому голосуванні за Конституцією і т. д. Всі ці речі зараз дійсно відволікають від справи і заважають правильній розстановці пріоритетів.

Вибори — це принципово інша історія. Той факт, що коли-небудь потім — через півроку чи рік — губернатору належить переобиратися, ніяким чином не заважає йому правильно розставляти пріоритети зараз. Навпаки — перспектива виборів ЄДИНА послужить для губернатора правильним мобілізуючим фактором. Буде нагадувати, що головним його завданням є не виконання забаганок московського начальства або свого бізнес-оточення, а турбота про населення. Яке матиме можливість поставити йому на майбутніх виборах свою оцінку.

Ну і друге. Скасування виборів після Беслана суспільство дійсно проковтнуло. Режим тоді був на підйомі й люди не хотіли йому заважати. Думали: нехай влада робить так, як вважає за потрібне, головне — щоб результат був. Зараз реакція буде зовсім іншою. Режим вже на вильоті. Він двадцять років робив те, що вважав за потрібне, а результат вийшов так собі. Карт-бланшу на позбавлення людей права вибору у Кремля вже немає. Подібний крок остаточно делегітимізує систему. Протестні настрої злетять ракетою. Головним бенефіціаром виявиться несистемна опозиція, Навальний. На думських виборах він влаштує таке «розумне голосування», порівняно з яким минулорічні вибори в Москві здадуться владі невинною дитячою забавкою.

Кремлю треба розуміти, що коли ти постарів, тобі не варто намагатися повторювати ті трюки, які ти робив у молодості.

Як кажуть, якщо хочеш труснути старовиною — дивись, щоб старина не відвалився.

Аббас Галлямов, політолог