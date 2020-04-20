Пройшла прискорені курси. Принцеса Швеції Софія почне працювати в лікарні (фото)

Дружина принца Швеції Карла Філіпа, принцеса Софія найближчим часом приступить до роботи в одній з лікарень Стокгольма.

Приватна лікарня Софіахеммет, до опікунської раду якої входить Софія, цими днями займається наданням невідкладної медичної допомоги хворим на коронавірус. Щоб почати тут працювати принцеса пройшла прискорені триденні курси в коледжі при установі, повідомляє видання Mitti.

Як повідомила директорка департаменту інформації та друку Королівського двору Маргарет Торгрен, принцеса Софія захотіла допомогти інфікованим і медикам в період гострої нестачі ресурсів.

При цьому наголошується, що член королівської родини не буде контактувати з хворими пацієнтами, а буде зайнята дезінфекцією обладнання та підготовкою ліків.

: nv.ua

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