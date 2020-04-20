Німеччина закликає Китай прояснити обставини спалахи вірусу

Офіційний Пекін повинен проявити повну відкритість у питанні виникнення вірусу, вважає міністр ФРН Мюллер. Він закликав прояснити теорію можливого лабораторного походження SARS-CoV-2.

Німеччина приєдналася до країн, що закликає керівництво Китаю прояснити обставини поширення коронавіруса SARS-CoV-2 в країні. Китайська сторона “в ситуації світової кризи повинна продемонструвати повну відкритість, особливо в питанні виникнення вірусу”, – заявив міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Герд Мюллер (Gerd Müller) виданнях медіагрупи Funke у неділю, 19 квітня. За його словами, необхідно прояснити теорію можливого лабораторного походження збудника захворювання COVID-19.

У свою чергу, керівник лабораторії інституту вірусології в китайському місті Ухань Юань Чжімінь відкинув можливість подібного походження вірусу. Команда вчених “точно знає, якого роду дослідження проводять в інституті і як там поводяться з вірусами і зразками”, зазначив він. Жоден співробітник лабораторії не був заражений, підкреслив Чжімінь. Американський телеканал Fox News раніше повідомив, що першою людиною, заразившимся новим вірусом від летючої миші, став співробітник цієї лабораторії.

Глава МЗС Австралії закликає перевірити відповідь ВООЗ на пандемію

Між тим міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн закликала до незалежного дослідження ситуації з поширенням вірусу. Країнам необхідно представити деталі про походження SARS-CoV-2, свої стратегії по боротьбі з ним і продемонструвати прозорість у питанні подальшого використання інформації, підкреслила вона.

Глава МЗС Австралії також закликала перевірити діяльність Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). За словами міністра охорони здоров’я Грега Ханта, Австралії вдалося припинити поширення вірусу, оскільки країна не дотримувалася всіх рекомендацій ВООЗ.

Президент США Трамп загрожує Китаю наслідками через вірусу

Президент США Дональд Трамп днем раніше заявив, що Китай повинен нести відповідальність, якщо з’ясується, що Пекін “свідомо” приховував дані про SARS-CoV-2. Новий небезпечний вірус можна було зупинити в Китаї ще до початку пандемії, вважає глава Білого дому. Трамп не уточнив, з якими наслідками з боку Вашингтона Пекін може зіткнутися. Глава Білого дому вже оголосив про тимчасове припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я до тих пір, поки у Вашингтоні не вивчать, як ВООЗ реагувала на кризу з-за пандемії COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2 проник в 210 країн і територій після спалаху в Китаї наприкінці 2019 року. Збудник COVID-19 виявлений у понад 2,3 млн жителів планети, від наслідків захворювання померли більше 160 000 чоловік. Перше місце в світі за кількістю інфікованих і летальних випадків займають США.

Актуальна статистика поширення коронавіруса в світі, підготовлена американським Університетом Джонса Хопкінса.