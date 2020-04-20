В Украине автомобильный газ подешевел почти на 10 гривен за литр

С 10 по 17 апреля на автозаправочных станциях Украины цены на сжиженный газ сократилась на 4,6 процента — до 9,50 гривен за 1 литр.

Об этом рассказали в компании UPECO, сообщает УНИАН.

Сообщается, что на станциях Avantage 7 в Киеве стоимость сжиженного газа снизили на 1 гривну за литр — до 7,95 гривен за литр. На станциях «AMIC» и «БРСМ-Нафта» в Киевской области цену снизили до 8,69 гривен за литр. В сети «Glusco» газ опустился в цене на 50 копеек за литр.

На столичных «OKKO» и «WOG» снижение газ подешевел в несколько этапов на 90 копеек за 1 литр.

Как сообщалось ранее, на крупных автозаправочных станциях Украины стоимость бензина и дизельного топлива снизилась на 50 копеек за 1 литр.

Об этом гласят данные ежедневного мониторинга рынка нефтепродуктов, сообщают в UPECO.

Согласно предоставленным данным цены опустились до следующих значений: А-92 – 24,99 гривны за литр, А-95 – 25,99 гривен за литр, А-95+ – 26,99 гривен за литр, дизельное топливо – 24,99 гривен за литр, ДТ+ – 25,99 гривен за литр.

: fbc.net.ua