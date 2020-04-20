Вчені розробили вакцину від старечого недоумства

У мережі з’явилася інформація, згідно з якою вченим з Японії вдалося розробити вакцину від старечого недоумства — хвороби Альцгеймера.

Так, нові ліки здатні кардинально змінити усталені методи лікування даної хвороби. Завдяки новій вакцині, вчені зуміли змінити атрофовану мозкову речовину мишей — подібне стало можливим завдяки блокуванню білка, що викликає захворювання.

«Щоб використовувати вакцину на людину, необхідно провести набагато більше досліджень, але це досягнення вже може сприяти розробці ліків проти деменції», — розповів професор Кіотського університету і один з авторів дослідження Харухіса Іноує.

: cikavosti.com

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