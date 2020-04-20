Пик смертности от COVID-19: в НАНУ назвали даты

На сайте Национальной академии наук Украины рассказали, когда в Украине ожидается пик летальных случаев от коронавирусной инфекции.

«Если будут продолжены карантинные меры в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев — на 3-8 мая», – отметили в академии.

По мнению ученых, после этого начнется спад эпидемии.

Расчеты проводили на основе того, что люди не будут нарушать правила карантина на Пасху и выходных.

: akzent.zp.ua