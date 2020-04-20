Розроблено экологічний замінник шкіри із кактуса опунція

Компанія Desserto з Мексики створила штучну шкіру на основі незвичайного матеріалу. Для її виготовлення використовується кактус, відомий як опунція або prickly pear.

Кактус опунція росте на території Північної та Південної Америки, а найчастіше цю рослину можна побачити в Мексиці. Є інформація, що її вживали в їжу ще стародавні індіанці. Також її здавна застосовують як барвник і як корм для худоби.

У 2019 двоє винахідників з міста Гвадалахара знайшли ще один спосіб використання цієї рослини.

Адріан Лопес і Марте Касарес представили на міжнародній виставці Lineapelle в Мілані зроблену з кактуса шкіру. Цей матеріал достатньо міцний і еластичний, щоб стати одним із варіантів для заміни натуральної шкіри тваринного походження.

Із твердою вірою в гнучкі кактуси

На створення матеріалу пішло декілька років, а ідея винаходу з’явилася в мексиканців принаймні 10 років тому.

«Існує багато косметичних засобів, шампунів і кремів, до складу яких входить кактус. Ось ми й подумали: оскільки він корисний для шкіри, чому б не створити шкіру з нього?» — розповідає Марте Касарес про те, із чого все почалося.

«Багато хто казав нам, що ми божевільні! Навіть наші інженери твердили, що це неможливо», — згадує Адріан Лопес.

Молодих людей надихнули винаходи, які нещодавно з’явилися в європейських країнах. Наприклад, у Нідерландах було створено шкіру з пальмового листя, а у Великобританії вже використовують каліфорнійську новинку — шкіру з міцелію грибів.

Лопес і Касарес дійшли висновку, що в Мексиці є потрібна їм сировина, вирощування якої до того ж не потребує великих витрат води. Було проведено безліч випробувань, і нарешті вони змогли отримати матеріал, який назвали Desserto.

Чим особлива веганська шкіра з кактусів

Шкіра з кактуса опунції володіє декількома характеристиками:

дихає;

розтягується;

еластична і м’яка;

частково біорозкладається;

міцна (термін придатності 10 років);

не містить хімікатів (ПВХ, фталатів та інших небезпечних речовин);

розроблена відповідно до технічних вимог (підходить для використання в автомобільній, швейній та меблевій промисловості).

: epochtimes.com.ua

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