По всьому світу танкери не можуть злити нафту – немає попиту

Поблизу ряду великих нафтоналивних і перевалочних портів по всьому світу стали на якір сотні перевозять нафту танкерів. Експерти вважають, що це пов’язано з кризою на ринку нафти – її невигідно продавати, а, можливо – і вже нікуди зливати.

У зв’язку з пандемією коронавіруса COVID-19 різко впав попит на нафту – почали зупинятися підприємства, перестали літати літаки і навіть автомобілями пішли на самоізоляцію городяни користуються набагато рідше. В підсумку ціна на нафту почала падати, незважаючи навіть на укладену країнами ОПЕК+ угоду про скорочення обсягів видобутку. Але нафту іноді не купують навіть за зовсім мізерними цінами! “Чорне золото” стрімко знецінюється на очах.

Фото: taxfree.livejournal.com

“На карті рейд перед Сінгапуром. Червоні точки – нафтоналивні суду, – пише у своєму Живому Журналі taxfree. Малаккська протока, один з найважливіших у світі судноплавних шляхів, який перевозить близько чверті всієї морської нафти в основному з Перської затоки в бік Китаю. Наявний області, де суду стоять дуже близько один до одного, утворюючи цілі озера нафти”.

Блогер зазначає, що зазвичай нафту починають зберігати в танкерах, коли ціни на неї – далекі ф’ючерси – вище, ніж поточні. І тому, можливо, це хороший знак – обізнані підприємці в нафтовому бізнесі”щось знають” – то скоро почнуть слабшати карантини і запрацює економіка, то станеться ще щось важливе і ціни на нафту знову підуть вгору. Але, можливо, нафта просто нікуди зливати.

Фото: taxfree.livejournal.com

“Схожа ситуація на рейді порту Гальвестоун – в Техасі. Танкери також накопичуються і їх не розвантажують – точки без направлення що означають суду стоять на рейді, на якорі і не рухаються. Швидше за все, їх просто нікуди розвантажувати -попиту немає вільних ємностей теж немає”, – зазначає блогер.

А це карти поточної ситуації поблизу Новоросійська на півдні Росії і поблизу нафтоналивного порту в Саудівській Аравії, ситуації в Перській затоці.

Як каже голова ради директорів АТ “Петербурзький нафтовий термінал” Михайло Скигін, в Росії вже практично не залишилося вільних резервуарів для зберігання нафти і нафтотрейдери дійсно використовують для цього танкери, фрахт яких подекуди піднявся в ціні в сім разів. В якості резервуарів для зберігання вже розглядаються залізничні цистерни, які оператори-перевозчки готові надати нафтовикам. Зупинити ж на час роботу НПЗ неможливо, оскільки вони є підприємствами безперервного циклу.