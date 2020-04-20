Гарного рішення немає

Майбутня 9 квітня конференція ОПЕК+ буде мати далекосяжні наслідки для Росії поза залежності від того, які саме рішення будуть на ній прийняті. Проблема не в самій постановці питання про скорочення видобутку, проблема в моделі російської економіки, для якої скорочення видобутку нафти стане її крахом.

При цьому треба віддавати собі звіт в тому, що саме по собі скорочення видобутку ніяк не знімає основне протиріччя, що виникло на хвилі епідемії. Базова проблема — в скороченні попиту. Світова економіка увійшла в цикл спаду, і оцінити його масштаби можна вже по китайській економіці — вона застигла на 85 відсотках від докризової. Падіння показників у світових галузях йде нерівномірно, і криза перевиробництва нафти і газу якраз і стався із-за того, що різко, буквально ривком, скоротився попит, а пропозиція залишилася на колишньому рівні, та ще та війна, яку на рівному місці розв’язали абсолютно некомпетентні російські «нафтовики» (хоча в реальності про нафту вони знають тільки те, що її продають за долари), призвела до сплеску її додаткового перевиробництва.

Підсумок — різке зростання ненормативних запасів. Якщо на початку 2020 року запаси нафти оцінювалися в 100 млн барелів, то зараз вони складають приблизно 1,4 млрд барелів — тобто, зросли в 14 разів. Якщо не враховувати березневе підвищення видобутку нафти арабськими країнами, то можна розрахунковим шляхом встановити: в середньому щоденне перевищення пропозиції над попитом протягом цього року становило приблизно 13 млн барелів.

За три місяці кожен день в сховища доводилося завантажувати додаткові незатребувані 13 млн барелів, що в підсумку призвело до сьогоднішнього циклопическому навісу над ринком майже в півтора мільярда барелів. При нинішньому впав до 80 мл барелів на добу попиті на цих запасах світ може жити 18 днів. Вже тому нова угода ОПЕК+ взагалі ніяк не вирішує проблему. Сьогоднішній попит — 80 млн барелів на добу. Навіть якщо угода ОПЕК+ зніме з ринку 10 млн барелів пропозиції, воно все одно буде перевищувати попит приблизно на 10 млн барелів. Переповнення сховищ (а їх обсяг кінцевий і небезрамерен) буде відбуватися повільніше, але й тільки.

Відновити попит може тільки зняття карантину та відновлення економічної активності принаймні на трьох найбільших ринках — китайському, американському і європейському. Але Китай вже вичерпав можливості для відновлення, епідемія в США триває карантин у Європі — теж.

Зміст карантину полягає лише в тому, щоб більш рівномірно розподілити навантаження на систему охорони здоров’я. При відсутності ліки епідемія піде на спад лише тоді, коли перехворіє не менше половини популяції, але навіть при тому, що медична допомога потрібна приблизно п’яти відсоткам хворих, вони гарантовано «заважать» не готовий до таких обсягів систему надання допомоги.

При цьому розгортати мобілізаційні потужності на випадок війни ніхто не поспішає. По-перше, а раптом і правда, війна, а ми вже вичерпали можливості готовності до неї. А по-друге, цілком можливо, що навіть цих потужностей недостатньо. Тому карантин — паліативне, але все-таки рішення. Розтягнути епідемію часу, знизити навантаження.

Але такий підхід врятує життя, убивши при цьому економіку. Замкнуте коло.

Системного рішення проблеми епідемії, ні проблеми відновлення світової економіки в сталим обставин немає. Тільки тимчасові, локальні, несистемні і паліативні. Тому і нафтова проблема (а заодно і газова) теж будуть вирішуватися несистемно в розрахунку на приліт можливого «білого лебедя».

У всякому разі, скорочення видобутку — добровільне або примусове (у разі зриву угоди ОПЕК+ до порушників, без сумніву, будуть застосовані жорсткі санкції аж до загороджувальних мит та ембарго) — в загальному, скорочення неминуче. Боротьба йде лише за розміри і квоти цього скорочення для кожної країни.

Для Росії скорочення буде означати, що вироблені і важковидобувані родовища будуть фактично втрачені. Відновити їх буде практично неможливо, а значить — впавши один раз, видобуток вже не зможе піднятися до сьогоднішніх обсягів. Крім того, скорочення видобутку і неминуче скорочення експорту призведе до втрати ринків. Пішовши або скоротивши на них присутність, Росія повернутися вже не зможе. Більш технологічні конкуренти будуть займати їх у міру відновлення попиту. Це — плата за варварське ставлення путінських олігархів до галузі, з якої выжимались останні соки, але в яку не вкладалися достатні інвестиції.

Власне, все це і означає крах путінської моделі енергетичної наддержави. Скорочення видобутку неминуче, відновлення після підйому попиту неможливо. Росія зміститься в списку видобувних країн на більш низьке місце, але головне — бюджет втратить значні надходження валюти, і це тепер назавжди. При цьому заміни випадають нафтогазових доходів немає і не передбачається — у путінської моделі вся інша промисловість, яка працює на експорт, давно і надійно знищена.

У певному сенсі Росія стає Венесуелою, яка сміливими експериментами кокаїнової мафії, що керує країною, знищила свою нафтову промисловість і самостійно зникла як гравець на нафтовому ринку. Російська команда, яка керує країною, нічим принципово від своїх колег з картелю-Де лос Солес не відрізняється. Для країни, принаймні, результат її управління виглядає аналогічним.