Украинским водителям начали мерять температуру

16 апреля, согласно постановлению столичной власти, в целях борьбы с пандемией коронавируса, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев начали измерять температуру тела. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Если у водителей или пассажиров температура высокая (+37,5 градусов) и признаки ОРВИ, то им будут делать экспресс-тесты на коронавирус.

На такой беспрецедентный шаг власти украинской столицы пошли из-за того, что, согласно прогнозам врачей, после Пасхи может состояться «вспышка» распространения коронавируса.

На данный момент на основных въездах в Киев уже установлено девять пропускных пунктов. Вместе с медиками на них работают сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Киевской области на предстоящих выходных ввели особый режим и власти попросили всех оставаться дома. Однако, эта мера местных властей носит только рекомендательный характер. Полиция не будут штрафовать тех, кто выйдет из дома и не нарушает правила карантина.

Подобный особый режим ввели еще в трех регионах – в Черновицкой, Волынской и Закарпатской областях.

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