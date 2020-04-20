Лікування хворого коронавірусом в Україні коштує 10 тис. грн в день – Моз

Вартість лікування одного хворого коронавірусом в українських лікарнях коштує до 10 тис. грн на добу.

Як повідомила в ефірі «ТСН» заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, 80% пацієнтів з коронавірусом не потребують стаціонарного лікування

«А з тих 20-30% пацієнтів, яких зараз в Україні госпіталізують, вони потребують інтенсивної терапії. Тому діапазон лікування залежить від цього. Приблизно від 300 грн до 10 тис. грн на день іде на лікування одного пацієнта в різних лікарнях в Україні», – зазначила вона.

За словами Микичак, вартість лікування залежить від стану пацієнта і тяжкості перебігу захворювання, від тактики, яку обирає той чи інший лікар або клініка, і від сприйняття пацієнтом лікування, що призначається.

Вона підкреслила, що фінансування стаціонарного лікування беруть на себе держава і меценати.

«Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. А вже за квітень це лікування буде профінансовано відповідним пакетом програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Безсумнівно, що до цього додаються і місцеві бюджети, залучаються благодійні фонди, меценати, за що ми дуже вдячні всім, хто сьогодні бореться з епідемією, хто підтримує наших медиків», – додала заступник глави Моз.