Ще 15 осіб захворіли COVID-19 на Житомирщині, в тому числі піврічна дитина, — голова ОДА бунечко (рос.)

Житомирська облдержадміністрація пізно ввечері 19 квітня оновила дані про поширення коронавіруса.

Як повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на Facebook голови ОДА Віталія бунечко (рос.), за результатами лабораторного дослідження 75 проб кількість хворих COVID-19 зросла на 15 чоловік.

Чиновник зазначає, що станом на 22:30 19 квітня загальна кількість заражень на Житомирщині становить 226. Найбільше — в Житомирі (59 осіб, за добу збільшилася на 5), в Коростені (56, з них 19 квітня — піврічний хлопчик і 7-річний хлопчик) та Бердичеві (43, з яких за добу — жінка і чоловік, яким 79 і 68 років відповідно).

Також два випадки зараження підтвердили в Хорошковському районі області — 40-річна та 21-річна жінки.

Ще чотири випадки зареєстрували в селах області, серед них 11-річний хлопчик.