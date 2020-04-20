Вірусолог пояснила, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених

За її словами, не завжди можна лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів

Офіційна статистика хворих коронавірусом може відрізнятися від реальної через специфіку хвороби.

Про це заявила доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко в інтерв’ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, що офіційна статистика кількості випадків захворювань COVID-19 в Україні реально відображає тільки десяту частину інфікованих, Мироненко сказала:

«Насправді, так завжди буває, особливо з інфекціями, які поширюються через повітря. Справа в тому, що всіх обстежити неможливо. До того ж це специфічна інфекція, вона викликає небезпечну пневмонію, і збудник розмножується в нижніх дихальних шляхах. Не завжди можна навіть лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів.

Тобто у людини може бути коронавірусна інфекція, але лабораторно це підтвердити неможливо, так як не вдається взяти глибокий мазок, наприклад. Тому негативний результат — це ще не гарантія того, що інфекції справді в людини немає», — сказала вірусолог.