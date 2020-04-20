Винищувач РФ влаштував сутичку в небі літаком США: момент потрапив на відео

Російський винищувач Су-35 небезпечно зблизився з американським морським патрульним літаком P-8A Poseidon.

Інцидент стався 19 квітня над Середземним морем, повідомляє прес-служба 6-го флоту ВМС США.

Американські військові зазначили, що Су-35 протягом 100 хвилин двічі перестрівали літаків P-8A Poseidon ВМС США, що здійснював політ в міжнародному повітряному просторі над морем. Перший перехоплення був названий безпечним і професійним.

Другий маневр, за даними ВМС США, був більш небезпечним. Повідомляється, що Су-35 летів на високій швидкості і наблизився до американського літака на відстань близько 25 футів (менше 8 метрів). З-за такого близького зближення сталася турбулентність і вихлоп реактивного двигуна американського P-8A Poseidon.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe [email protected] pic.twitter.com/gDdcQQRkOi

— U. S. Naval Forces Europe Africa/U. S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020