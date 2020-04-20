У Моз очікують сплеск коронавіруса з-за пасхальних служб і відповіли, продовжать карантин

Новий спалах захворюваності, спровокована коронавірусом COVID-19, в Україні можлива вже до кінця тижня почалася. Такі терміни озвучила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

За її словами в інтерв’ю ТСН-Тиждень, сплеск практично неминучий, враховуючи випадки масового порушення карантинних обмежень 19 квітня, коли українці вирушили до церкви.

В якості причин того, чому система охорони здоров’я може не витримати масового напливу пацієнтів з коронавірусом, заступник міністра зазначила у т. ч. високе навантаження на медиків, які в деяких регіонах України масово звільняються або ж інфікуються самі.

«Кожен з нас повинен розуміти, що якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не вигадка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров’я, ми зможемо зберегти медиків і саме головне — врятувати життя тисяч наших громадян», — сказала Ірина Микичак.

Вона також підтвердила інформацію про те, що карантин, який діє поки до 24 квітня, швидше за все, доведеться продовжити.