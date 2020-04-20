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Саудівська Аравія домоглася поступок від Росії і вирішила натиснути ще

20.04.2020

Саудовская Аравия добилась уступок от России и решила надавить ещё

Перед початком переговорів у форматі ОПЕК+, які повинні відбутися 9 квітня, Саудівська Аравія розраховує, що Росія погодиться на додаткові поступки щодо обмеження видобутку, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в організації.

«Вам (Росії — прим. «Стрічка.ру») треба піти на більш глибоке скорочення», — передав він позицію Ер-Ріяда. Заради якогось обсягу видобутку королівство, вже домоглося зміни позиції свого опонента, вирішив натиснути на Москву, не уточнюється.

Нафтова криза змушує Росію знайти спільну мову з США і Саудівською Аравією. Інакше не вижити нікому.

Раніше в Міненерго Росії розповіли, що готові скоротити видобуток на 1,6 мільйона барелів. При цьому джерела Reuters стверджують, що російська сторона готова обговорити зниження і на два мільйони барелів, однак таке рішення поки не прийнято.

Ключовим суперечністю, як і раніше залишається питання точки відліку, від якої введуть зниження видобутку. Саудівська Аравія має намір оцінювати від квітневого рівня видобутку, коли Ер-Ріяд і країни ОПЕК різко наростили її. Тим часом Росія, яка видобуток не збільшувала, хоче рахувати від среднеквартальных значень, інакше вона постраждає більше інших країн.

Попередня угода у форматі ОПЕК+ розвалилася на початку березня після того, як Росія відмовилася підтримати скорочення видобутку на 1,5 мільйона барелів для всіх країн. Після цього вартість сировини впав у два рази.

Іншим важливим моментом в ході переговорів залишається позиція США. І Росія, і країни ОПЕК потребують, щоб американські виробники взяли участь у регулювання видобутку, проте президент США Дональд Трамп заперечує таку можливість. Джерела в американській адміністрації вказують, що в якості заходів впливу на ринок Білий дім розглядає підвищення мит на імпорт нафти в США і санкції щодо Росії.

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Незважаючи на це Саудівська Аравія розраховує на успіх нової угоди. Про це свідчать масштабні закупівлі акцій європейських нафтовидобувних компаній державним інвестфондом королівства.

 

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