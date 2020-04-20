Принц Гарри и Меган Маркл показали, как нарушают карантин (фото)

На одну из камер видеонаблюдения в Лос-Анджелесе попали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые впечатлили своим поступком

С конца марта ходили слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские покинули остров Ванкувер и перебрались жить в Лос-Анджелес, обсуждали где они могли остановиться, “продавали” им дома, а папарацци даже в условиях пандемии объявили на них охоту, но пару так никто и не видел.

Но парочку наконец засекли. Как оказалось супруги наплевали на карантин в Лос-Анджелесе и даже сменили работу.

Пару сфотографировали на прогулке с собаками биглем Гаем и лабродором Оз. Оба были в защитных банданах на лице, Меган держала в руках бутылочку санитайзера. После прогулки они уехали на серебристом автомобиле марки KIA.

В этот же день принца Гарри и Меган Маркл заметили, как они развозили еду нуждающимся жителям Лос-Анджелеса.

Выяснилось, что звездная чета действовала от некоммерческой организации Project Angel Food. Эта компания снабжает тяжелобольных людей бесплатным питанием. В основном, клиентами организации являются люди старше 60 лет.

: politeka.net