У Фонді соцстраху розповіли, хто отримає допомогу по безробіттю

Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні — це 1,8 тис. грн

Після завершення карантину в Україні уряд протягом 30 днів буде виплачувати матеріальну допомогу по безробіттю. Про це повідомила прес-служба Фонду соціального страхування.

У відомстві зазначили, що мінімальна сума допомоги становитиме 650 гривень, а зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, — це 1,8 тис. гривень.

У Фонді соціального страхування також розповіли, що мінімальна виплата «світить» особам, які за останній рік мають менше півроку страхового стажу.