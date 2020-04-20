«Під шумок епідемії»: на Волинському Поліссі продають бурштинове родовище площею 413 гектарів

Бурштинове родовище площею 413 гектарів біля села Андріївка Олевського району на Житомирщині (територія т. зв. «Великої Волині») продають «під шумок епідемії».

У розпал карантину Держгеонадра України прийняли рішення провести аукціон та продати спецдозвіл на дослідно промислову розробка бурштину в Олевському районі, – agronews.ua.

Ділянка знаходиться поруч із селом Андріївка та містом Олевськ. Рішення прийнято в рамках експерименту Кабінету Міністрів, без узгодження з Житомирською обласною радою, місцевою радою та громадою села.

Вартість дозволу чиновники оцінили в 3400 гривень за 1 гектар.

Оголошення про проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами ділянки «Біла» шляхом електронних торгів розміщено на сайті державної служби геології та надр України та Prozorro.Продажі.

За інформаціє. видання, повідомлено про проведення 26 травня 2020 року об 14:00 годині аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину ділянки “Біла», яка знаходиться в центральній частині Олевського району Житомирської області, за 0,5 км на південь від села Андріївка. Районний центр Олевськ — розташований за 6 км на південний захід від ділянки.

Термін продаж спецдозволу — 5 років.

Площа ділянки – 412,95 га.

Початкова ціна реалізації лота — 1 404 030 грн. без ПДВ.

Гарантійний внесок — 280 806 грн.